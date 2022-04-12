Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что на сегодняшний день в украинском правительстве не могут говорить о дефолте Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

По его словам, есть дефолт ряда российских компаний, в том числе РЖД. А вот дефолт самого государства ожидается в начале мая – тогда, когда РФ по своим внешним обязательствам не сможет платить в иностранной валюте.

Пока Россия пытается платить в рублях, а это не соответствует условиям выпуска ее ценных бумаг, и не отвечает тем обязательствам, которые РФ на себя брала.

– Поэтому дефолт – это вопрос не сегодняшнего дня. Думаю, что через несколько недель мы будем его констатировать, – сказал Гетманцев.

По его мнению, важнейшими санкциями против России должно стать энергетическое эмбарго – это то, о чем президент Владимир Зеленский говорит еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

Именно санкции по энергетическому сектору будут наиболее болезненными для россиян.

— Энергетическое эмбарго обескровило бы экономику России и не давало бы возможность финансировать войну… А на сегодняшний день, так, как Запад вводит санкции, я думаю, что Россия продержится еще долго и долго, — отметил Данило Гетманцев.

Ранее Bloomberg сообщило, что внешний дефолт России неизбежен. Об этом свидетельствует то, что казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

В последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году.