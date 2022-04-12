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Факты / Мир / Россия

Путин продолжил мантру об “одном народе” и назвал события в Украине “трагедией”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Путин продолжил мантру об “одном народе” и назвал события в Украине “трагедией”

В России на космодроме Восточный прошла встреча президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Она продлилась три часа, после чего состоялась пресс-конференция.

Путин начал с того, что снова начал вести свою мантру об “одном народе”, назвав “Украину, Беларусь и РФ — триединым народом”. Он также лицемерно сказал, что “происходящие в Украине события — это трагедия”.

По его словам, именно благодаря Лукашенко начались переговоры с Украиной. Путин также высказался по поводу санкций, вероятно, чтобы успокоить россиян.

— Санкционный блицкриг против России не удался, промышленность и финансовая система страны работают, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать.

Со своей стороны, Лукашенко в своей речи фактически объединил историю Беларуси и России, отметив, что у них еще не было таких “опасных моментов в отношениях с Западом”.

— Если бы Россия хоть немного опоздала с “операцией”, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар, — в очередной раз сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он, в частности, назвал события в Буче “психологической спецоперацией, которую провели англичане”. Лукашенко также заявил, что их не собьют никакие санкции, обвинив снова США, что они будто бы подталкивают Украину, Польшу и страны Балтии к противостоянию с Беларусью.

Еще перед встречей с Лукашенко Путин назвал главные цели России в войне в Украине. Наместник Кремля заявил, что “защитит Донбасс, потому что считает это – благородной целью”, и выразил уверенность, что “цели так называемой спецоперации будут достигнуты”.

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Фото: Kremlin

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