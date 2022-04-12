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Факты / Мир / Россия

Украинцев, насильно вывезенных в РФ, переселяют в Сибирь и за Полярный круг – The Independent

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украинцев, насильно вывезенных в РФ, переселяют в Сибирь и за Полярный круг – The Independent

Почти 100 тыс. украинцев, которых оккупанты насильно вывезли в Россию, отправляют в Сибирь и за Полярный круг. Об этом сообщают западные СМИ, подчеркивая, что соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин.

В частности, издание The Independent ссылается на чрезвычайный приказ о перемещении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5 500 миль (более 8 850 км) от их домов.

Также, согласно этому документу, стало известно, что в Кремле запланировали отправить 11 398 человек в Сибирь, 7 218 — на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ.

По информации издания, от жителей Мариуполя потребовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы “обстреляли их город”.

Украинцам также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с “преследованием”.

После или во время фильтрации оккупанты дают на подпись вывезенным украинцам кучу разных бумаг, часто отбирают паспорта и другие документы, не оставляя дальнейшего выбора и места для маневра.

Что нужно знать для депортированных украинцев, чтобы вернуться домой – читайте в нашем материале.

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Фото: Depositphotos

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