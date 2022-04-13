Реанимация политических мертвецов: Подоляк о Медведеве под хештегом жалкий

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского политика Дмитрия Медведева, который в свое время был и президентом, и премьер-министром.

— Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но его единственный способ напомнить о себе сегодня – сказать что-нибудь по отношению к Украине. Сказать гадкое, противное и традиционно глупое. Что-то сродни сентенции о бедном Медведчуке, — отметил Подоляк.

Однако советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что в руках Медведева нет власти, поэтому его возгласы – это пустое место.

— Впрочем, субъект Медведев совершенно точно не оказывает никакого влияния в России. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — Жалкий, — добавил Михаил Подоляк.

По его словам, РФ прибегает к странной тенденции по реанимированию политических мертвецов, в частности Дмитрия Медведева.

— Сложно поспорить с этой оценкой. В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время РФ постоянно прибегает к реанимации политических мертвецов, — отметил Подоляк.