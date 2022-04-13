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Факты / Мир / Россия

Россиянину, отказавшемуся воевать в Украине, написали в документе “склонен к измене”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російська армія

В России контрактника, отказавшегося ехать и воевать в Украине, уволили со службы и отметили в документах, что он “подвержен измене, лжи и обману.

Адвокат военнослужащего Максим Гребенюк отметил, что начальник отделения кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту контрактника, уволенного из-за нежелания участвовать в войне в Украине, неуставную печать.

Фото: Медиазона

На печати указывается: Склонен к измене, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории “ЛНР”, “ДНР” и Украины.

Отмечается, что контрактник отказался воевать в Украине, поскольку провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск.

По словам Гребенюка, записи, которые вносятся в учетно-послужные карты, четко регламентированы, а запись о “измене” ничем не обоснована.

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Адвокат подчеркнул, что такая запись “направлена ​​исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего”, а также усложнить его трудоустройство, в частности, в правоохранительные органы.

— Он сделан только для того, чтобы опозорить военнослужащего. Потому что ничего другого они сделать не могут, дело уголовное не могут возбудить, посадить даже на гауптвахту не могут, поэтому сделали такую ​​гадость, — сказал адвокат.

Гребенюк отметил, что планирует обжаловать увольнение контрактника и аннулировать неуставный штамп.

Источник: Медиазона

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Фото: Depositphotos

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