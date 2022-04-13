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Факты / Мир / Россия

В России еще есть 85% истребителей и вертолетов, но недостаточно военных – Грозев

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В России еще есть 85% истребителей и вертолетов, но недостаточно военных – Грозев

В России еще остается 85% истребителей и вертолетов, однако страна-агрессор не имеет достаточно офицеров и солдат.

По данным журналиста-расследователя Bellingcat Христа Грозева, оккупанты потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп. Он добавил, что Россия может продолжить войну в Украине, но только на территории Востока и Юга.

— Но даже ради этого России придется организовать мобилизацию или каким-то другим способом добавить к тем военнослужащим, которые есть сейчас, еще по меньшей мере 150-200 тыс. Этого не получится сделать просто на контрактной основе, если не будет запугиваний “призывников”, чтобы они подписывали контракты. Но все это приведет к политическим потрясениям, – сказал он.

По оценкам Грозева, Россию будет ждать социальный кризис, когда Кремль обнародует реальные потери на фронте. После этого будет практически невозможно пополнить необходимое число военных.

– Одним из реальных и важных факторов является то, что возвращение в Киев вообще, скорее всего, не будет частью стратегии. Но, с другой стороны, то, насколько они будут готовы продолжить драться за части юга и востока, зависит от внутриполитического течения, за которым мы будем наблюдать, — добавил Грозев.

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Источник: BBC Украина

Фото: Getty Images

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