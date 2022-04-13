Верный путинец и мегакоррупционер: что известно об экс-президенте РФ Медведеве

“Он вам не Димон” и “Денег нет, но вы держитесь” — эти две крылатые фразы описывают экс-президента и экс-премьера РФ, а ныне заместителя главы Совета безопасности страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Первую крылатую фразу, которая легла в название документального фильма ФБК о коррупционных схемах Медведева, сказала в 2013-м его секретарша Наталья Тимкова. Вторая же принадлежит самому Медведеву. Именно так он ответил пенсионерке в оккупированном Крыму в 2016-м, которая сетовала на маленькую пенсию.

А еще если вспомнить его сонного на выступлении Путина в 2014-м или на открытии Олимпиады в Сочи, о щелканье семечек с Януковичем и подобных вещах, можно сказать, что Медведев, пожалуй, самый частый герой мемов российского политикума. Поэтому возникает вопрос: как он вообще туда попал и что там делает?

Кто же такой Дмитрий Медведев?

Он родился в семье преподавателей в 1965 году в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет, а вместо армии прошел военные сборы в Карелии.

Медведев рассказывал, что в молодости подрабатывал дворником. Правда это или нет, сейчас трудно выяснить, но это вполне может быть еще одной мантрой о “простом парне из народа”. Как и слухи о Путине, который в “лихих” 90-х подрабатывал таксистом.

Политическая карьера Медведева началась в 1990 году, когда он стал “любимым” советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Уже год спустя он вошел в состав Комитета петербургской мэрии по внешним связям, где работал экспертом под руководством Путина.

После этого ненадолго окунулся в бизнес, став соучредителем ОАО Фринцел, а затем — директором по юридическим вопросам в лесопромышленной корпорации Илим Палп Энтерпрайз. Но ближе к концу 90-х он окончательно свернул в политический вектор, став заместителем Путина в мэрии Санкт-Петербурга.

В 2000 году Медведева назначили первым заместителем администрации президента РФ, а спустя три года он ее возглавил. Когда второй президентский срок ВВП подбегал к концу, он усадил в кремлевское кресло Медведева, на выборах набравшего 70% голосов.

В период пребывания в роли президента Медведев в августе 2008 года начал пятидневную войну против Грузии, которую пропаганда РФ называла “операцией по принуждению к миру”. Эта война стала первой на постсоветском пространстве, где Россия открыто напала на соседнюю страну. Что касается самой Грузии, то часть страны так и остается оккупированной — Тбилиси не контролирует Южную Осетию и Абхазию.

Ближе к завершению своей каденции Медведев начал активно сватать Путина в родное кресло наместника Кремля, чтобы тот снова баллотировался в президенты. Собственно, после победы ВВП Медведев стал главой правительства РФ, а чуть позже возглавил партию Единая Россия.

Он подал в отставку после очередных выборов в России в 2018-м, на которых снова выиграл Путин. Но в очередной раз после выдвижения президентом РФ его кандидатуры на должность премьера — он вновь возглавил правительство, которым руководило еще два года, далее подал во второй раз в отставку и стал заместителем секретаря Совбеза.

Николай II версия 2.0 и Русиано

После ухода крупных иностранных брендов с российского рынка у украинцев вызывают смех заявления тамошних чиновников о национализации и замене собственными аналогами IKEA и Instagram на ИДЕЯ и Россграм. Но чему удивляться — сам Медведев еще шесть лет назад предлагал переименовать в России классический вид кофе Американо в Русиано.

Дальше — больше. Уже давно не секрет болезненное пристрастие российских властей к уничтоженному когда-то дворянству. И когда одни политики записывают сами себя в наследственных аристократов, у других пытаются найти сходство с русской царствующей семьей.

Еще когда Медведев только начал появляться на телевидении, тамошние журналисты его сравнивали с царем Николаем II, якобы из-за внешнего сходства. Существует версия, что таким образом пропаганда доносила до масс теории о реинкарнации, что у власти должен быть человек, похожий на царя.

Впрочем, пользователи интернета пошли дальше простого сравнения журналистами внешних данных, ища общие черты деятельности. Среди прочего нашли общую профессию — юриспунденцию. Но по такой логике каждый россиянин с юрфака может быть продуктом “реинкарнации”.

Личная жизнь и сын с гражданством США

Медведев женат на Светлане Линник, дочери военнослужащего, с которой познакомился в школьные годы. Она работает в Москве и занимается организацией общественных мероприятий в Санкт-Петербурге.

Когда Медведев был президентом, по инициативе его жены в 2008 году был введен новый праздник — День семьи, любви и верности. А еще она руководит программой работы с российской молодежью, которую разработали патриархи РПЦ.

Согласно официальным источникам, у Медведева только один сын Илья, окончивший международно-правовой факультет МГИМО. По словам самого Медведева, его сын занимается продвижением собственного бизнеса в цифровой сфере.

Но в 2019 году российские СМИ сообщали, что Илья получил гражданство США. А на деньги отца открыл на своей новой родине сеть заправок и кафе.

Он вам не Димон

Весной 2017 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального выпустил документальный фильм Он вам не Димон. В нем содержатся материалы о недвижимости, виноградниках, бизнесе и дорогих хобби Медведева за рубежом.

Авторы расследования полагают, что образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез, был искусственно создан. На самом деле Дмитрий Медведев – “создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы”. По данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 млрд руб. структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот “подарок” назвали “взяточкой”.

С Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк под Сочи, виноградники под Анапой и Италии и усадьба в Ивановской области.

В расследовании ФБК также сообщается о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. Тогда ФБК заявляли, что объем средств фондов и компаний, контролируемых Медведевым, составляет не менее 70 млрд руб. Источниками этих денег, кроме Усманова, названы акционеры газовой компании Новатек Леонид Михельсон и Леонид Симоновский, а также Газпромбанк и Башнефть. Большинство средств, по данным ФСК, выводятся на офшорные счета.

Также Навальный заявлял, что “в обслуживании схем” Медведева задействованы тысячи человек, а его недвижимость “охраняют государственные спецслужбы”.

Верный “путинец”

Время от времени Медведев напоминает о своем существовании в кресле заместителя главы Совбеза РФ, в основном украинофобскими высказываниями или статьями.

В октябре 2021-го заместитель секретаря Совбеза РФ написал статью, отражающую шизофренические настроения самого Путина. В ней он критиковал украинский закон о коренных народах, нецензурно высказывался по поводу Крымской платформы и заявлял, что Россия не собирается договариваться ни с президентом Зеленским, ни с любым другим украинским руководителем, который будет отстаивать национальные интересы и территориальную целостность Украины.

Ровно через полгода он вновь вылил очередную порцию грязи в сторону Украины, когда стал угрожать украинским властям за задержание пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

Этот любитель “потрещать” уже давно — фигурант базы Миротворца, а с апреля 2022-го еще и под санкциями США, которые включают замораживание активов на территории Соединенных Штатов и запрет на въезд.