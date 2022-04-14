Как живут дочери Пескова, Путина и Лаврова на “ненавистном” Западе

Их мир – частные самолеты, шикарные парижские квартиры, австрийские лыжные курорты и обучение в элитных университетах Лондона и Нью-Йорка.

Их родители владеют элитной недвижимостью на самых популярных европейских улицах. Их профили в социальных сетях заполнены дизайнерскими платьями и событиями из красных дорожек. Они – дети Кремля.

Тогда, когда их родители публично выступают против Запада, их дети живут в странах, которые они публично порицают.

Одной из первых семей кремлевской верхушки, против которой ввели санкции, стала семья главного секретаря Путина — Дмитрия Пескова. Соединенные Штаты заявили, что семья ведет “роскошный образ жизни, противоречащий зарплате госслужащего Пескова и, вероятно, построенный на неправомерных связях Пескова с Путиным”.

По крайней мере, двое его детей учились в Западной Европе, прежде чем вернуться в Москву. Песков, занимавший свою должность почти десять лет и, по официальным данным, в 2020 году заработал $173 тыс., но был замечен с часами за $600 тыс. По данным ФБК, жена, бывшая жена и дети Пескова владеют роскошными транспортными средствами и многомиллионными домами по всему миру, включая Россию и Францию. Богатство резко контрастирует с почти 20 млн россиян, живущих за чертой бедности.

Эксперты говорят, что поразительное, но, казалось бы, непонятное богатство таких семей в мире Путина, сводится к одному понятию: клептократии.

— Клептократия — это просто правительство, которым руководят воры, где политика и решения принимаются от имени этих воров, — говорит профессор Джорджтаунского университета, эксперт по коррупции и глобальной политике Джоди Уиттори.

Богатство, накопленное российскими клептократами, часто тратится в западных экономиках.

24-летняя дочь Пескова от его второго брака, Елизавета Пескова, прямо сказала российским СМИ, что “лучше чувствует себя в европейской среде”, назвав систему образования России “настоящим адом”.

В детстве Пескова посещала Ecole des Roches под Парижем, где годовое обучение составляет примерно четвертую часть зарплаты отца, а внешкольная деятельность включает курсы авиации. Пескова продолжила свое парижское образование, стажируясь в Louis Vuitton и получив степень по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европарламенте.

По данным ФБК, Пескова и ее мать приобрели в 2016 году квартиру площадью 180 кв. м. за почти $2 млн в одном из самых дорогих кварталов Парижа на авеню Виктора Гюго, между Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, недалеко от Булонского леса. В то же время телеканал CNN не смог подтвердить покупку.

Ее сводный брат — Николай Чоулз, старший сын Пескова, который вырос в Англии, – путешествовал по миру на частных самолетах, обладал первоклассной недвижимостью в Москве и ездил по городу со своим парком роскошных автомобилей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в 2017 году призвавший к “постзападному” мировому порядку, отправил дочь в престижные университеты Лондона и Нью-Йорка.

Даже дочь вероятной подруги Лаврова, извлекает выгоду из его влиятельного положения: она публиковала свои фотографии на яхте, австрийском горнолыжном курорте и на пляжной вилле богатого олигарха.

Полина Ковалева, которую правительство Британии называет падчерицей Лаврова, несмотря на то, что тот официально не женат на ее матери, владеет квартирой стоимостью $5,8 млн в одном из самых дорогих районов Лондона. ФБК сообщил, что Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне, когда ей было 21 год. Квартира находится в нескольких минутах пешего хода от Имперского колледжа, который она также посещала.

Менее заметная дочь Лаврова, Екатерина Винокурова, которой сейчас 39 лет, училась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где прожила 17 лет, прежде чем получить степень магистра Лондонской школы экономики. И Ковалева, и Винокурова недавно попали под санкции Великобритании.

Сам Путин не является исключением из лицемерия жесткой антизападной риторики перед членами семьи или близкими ему людьми, пользующимися тем, что может предложить Запад.

Одна из его вероятных партнерш, якобы родивших ему дочь, стал владелицей квартиры в Монако стоимостью $4,1 млн через несколько недель после рождения ребенка, согласно расследованию российского независимого СМИ Проект, основанного на Pandora Papers.

Старшая дочь Путина Мария вышла замуж за нидерландского бизнесмена. Говорят, что пара жила в квартире за $3,3 млн в Нидерландах. Вилла с восемью спальнями во французской Биаррике связана с его младшей дочерью Екатериной. Многомиллионный особняк был куплен ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым у давнего друга Путина и миллиардера Геннадия Тимченко. Обе дочери Путина попали под санкции Великобритании и США на прошлой неделе.