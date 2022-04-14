Правительство Австралии ввело еще один пакет санкций против России из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. На этот раз санкции коснулись нефтегазового сектора РФ.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Всего в новый санкционный список вошли 13 российских компаний, среди них: крупнейшая нефтегазовая компания Газпром, которая снабжает газом большую часть Западной Европы по трубопроводу Северный поток.

Также под санкциями оказались производитель электроэнергии в России РусГидро и крупнейшая в мире нефтепроводная компания Транснефть.

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Помимо нефтегазового сектора, Австралия также ввела санкции в отношении российской телекоммуникационной компании Ростелеком, судоходных компаний и портов, а также алмазодобывающей компании Алроса.

Россия занимает 37-е место среди крупнейших экспортных направлений Австралии и 57-е место среди крупнейших источников импорта. Общий объем торговли в обоих направлениях составляет немногим более $1 млрд в год.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии планирует запретить экспорт товаров роскоши, ювелирных изделий, вина, высококачественной косметики, запчастей для автомобилей класса люкс в Россию.