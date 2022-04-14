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Факты / Мир / Россия

Испанская сеть отелей RIU больше не будет обслуживать граждан РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Испанская сеть отелей RIU больше не будет обслуживать граждан РФ

Испанская сеть отелей RIU теперь не будет принимать новых клиентов из РФ.

Об этом сообщает УНИАН.

Начиная с 13 апреля запрет будет распространяться на отели в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

Но если россияне уже забронировали отель, они могут отправить на отдых, а вот новые бронирования приниматься больше не будут.

Сеть отелей пока официально не прокомментировала свое решение, но сайт компании уже приостановил свою работу для российских пользователей.

По данным российских туроператоров, сеть RIU была одной из самых популярных среди российских туристов.

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Фото: Depositphotos

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