Путин деградировал из вора в кровопийцу ради “большой цели” – Ходорковский

Владимир Путин за годы своего пребывания у власти в РФ совершил деградацию из вора и бандита в диктатора и кровопийцу, который верит в свои безумные идеи, считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

– Вот этот вот мессианизм или мессианство, которое у него сейчас возникло в голове, в общем, достаточно характерно для бандитов, просто потому, что каждому человеку хочется себе объяснить, что то, что он делал в течение своей жизни, это было не просто так, это было для чего-то, для какой-то большой цели, – отметил он.

По его словам, у большинства более-менее нормальных людей это выражается в благотворительности, а у таких, как Путин – “в превращении из вора в кровопийцу”.

– Во что этот самый кровопийца теперь верит – мне трудно сказать. Но насколько он верит всем вот этим своим рассказам про “освобождение Украины от нацистов” и почему-то бандеровцев, вот это меня тоже все время поражает, – добавил Ходорковский.

Фото: Михаил Ходорковский