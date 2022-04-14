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Факты / Мир / Россия

Шойгу в реанимации с инфарктом, в РФ арестовали 20 генералов — Невзлин

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Шойгу в реанимации с инфарктом, в РФ арестовали 20 генералов — Невзлин

Министр обороны России Сергей Шойгу с обширным инфарктом находится в реанимации.

Об этом сообщил в сети экс-владелец ЮКОСа Леонид Невзлин, эмигрировавший из России и проживающий в Израиле.

По его информации, Шойгу в реанимации подключен к приборам, а сам инфаркт, по слухам, мог возникнуть не по естественным причинам.

— Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него вдруг произошел большой инфаркт, он был в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам, – сообщил Невзлин.

Также источники Невзлина сообщают о массовых арестах среди высшего военного руководства государства-оккупанта. В частности, сообщается о задержании не менее 20 штабных генералов – якобы по обвинению в хищении средств в армии, что привело к сокрушительному краху блицкрига России в войне против Украины.

— Здесь все ясно — тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии “освободителей” из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига.

Под гнев Путина попали также бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович и куратор квазиреспублик на территории Донецкой и Луганской областей Владислав Сурков.

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Сурков находится под домашним арестом и подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне. По этому же делу проходят 20 генералов.

В конце марта издание The New York Times сообщало, что между Путиным и Шойгу растет напряженность. Вероятно, она вызвана тем, что президенту РФ не сообщают развернутую и правдивую информацию о потерях и неудачах оккупантов в Украине.

Источник: Леонид Невзлин

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Фото: Depositphotos

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