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Факты / Мир / Россия

Ткань сгнила, а пластины поржавели: солдат РФ снабжают списанными бронежилетами

Юля Захарченко редактор ленты
Ткань сгнила, а пластины поржавели: солдат РФ снабжают списанными бронежилетами

Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами. По данным Министерства обороны Украины, бронежилеты сняли с “длительного хранения”, где они в течение нескольких лет лежали в условиях высокой влажности.

Сейчас эта “защита” физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно.

— Военнослужащие РФ, которыми доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают вместо снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам, — говорится в сообщении Минобороны.

Во вторник, 12 марта, российская железная дорога доставила “новобранцам” груз с 5 006 единицами бронежилетов.

После прибытия груза стало известно, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

В течение нескольких лет эти бронежилеты пролежали в условиях высокой влажности, поэтому сейчас они физически не могут защитить российских солдат.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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