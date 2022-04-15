С культом личности и любовницами-генеральшами: что известно о министре обороны РФ Шойгу

Культ личности на минималках создал у себя на родине в буддистской республике Тува министр обороны России Сергей Шойгу. Там его чтят, как святого: улицы с его именем, книги о богатыре-Шойгу, дом-музей, портреты в каждом кабинете, а также все массовые мероприятия с упоминанием о нем. Тиран Сталин бы плакал от такого факсимиле!

Шойгу как верный приспешник Путина неоднократно попадал в списки его преемников, ездил с президентом РФ на охоту, а еще, как и ВВП, этот коренной тувинец повторял мантры “об едином народе”. Но что-то пошло не так.

После проваленного блицкрига России в Украине он исчез из информпространства. Местная пропаганда иногда делала своеобразное “явление Христа народу”, но выглядело это, как неумелая работа с видео и фоторедакторами. А остальные новости о якобы его рабочих звонках или встречах — не сопровождаются медиафайлами. 14 апреля и вовсе появилась информация, что Шойгу выбыл из игры и лежит в реанимации с обширным инфарктом.

Что известно о Сергее Шойгу?

Будущий рекордсмен по длительности пребывания в министерском кресле родился в 1955 году в Чадане Тувинского региона. По национальности его отец тувинец, а мать россиянка. Известно, что отец работал редактором в районной газете, а затем стал заместителем председателя тувинского Совета министров.

Шойгу получил образование инженера-строителя. А вот в армии не служил, ограничившись военной кафедрой в вузе. Прежде чем переехать в Москву, он работал на строительстве в Сибири, где занимал преимущественно руководящие должности.

В 1990 году Шойгу уже начал работу в комитете по архитектуре и строительству, позже инициировав создание Российского корпуса спасателей (МЧС), который и возглавлял до 2012 года.

Первые шаги в политике Шойгу сделал в середине 90-х в составе объединения Наш дом – Россия Виктора Черномырдина. Через пять лет он стал председателем партии Единство, которое впоследствии было преобразовано в Единую Россию.

Звание генерала армии Шойгу получил за девять лет до того, как стал министром обороны России в 2012-м. Под контролем военного преступника Шойгу произошла оккупация не только Крымского полуострова, но и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Личная жизнь

Свою личную жизнь, а вернее, жену Ирину, Шойгу держит под грифом секретно. Известно только, что он познакомился с ней еще в студенческие времена. Женщина возглавляет турфирму Экспо-ЭМ и является соучредителем ООО Рекапмед, занимающимся медицинской деятельностью.

В семье министра обороны РФ две дочери – Юлия и Ксения. Старшая Юлия – директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а младшая – президент Федерации триатлона России, а еще фигурантка расследования ФБК Алексея Навального.

По данным журналистов, Ксения в 2009-м стала владелицей двух земельных участков в элитном поселке Барвиха площадью 1 768 кв. м и 7 232 кв. м. По оценке ФБК, приблизительная стоимость земли составляла около $9 млн, а стоимость строительства дома могла превышать $18 млн. Участки земли позже перешли в собственность Елены Антипиной, которая, согласно ФБК, является сестрой жены Сергея Шойгу. В 2012 году супруга Сергея Шойгу приобрела квартиру площадью 217,6 кв. м в элитном жилом комплексе Воробьевы горы с примерной стоимостью 103-223 млн руб.

В ФБК тогда предполагали, что родственники Шойгу могли быть только номинальными собственниками недвижимости, а ее реальный собственник стремится избежать декларирования активов через нелегальные источники средств. В общем, семья Шойгу славится переписыванием недвижимости, но таким бизнесом в семье министра занимаются обычно женщины — жена, дочери и сестра жены.

Младшая дочь Шойгу попала и в расследование проекта Открытие медиа. В нем говорится, что компания Ксении с помощью друга президента Геннадия Тимченко за три года заработала 2,1 млрд рублей на государственных зданиях. А также о том, что бизнесмен Дмитрий Босов передал семье Шойгу порт Северного морского пути, через который планировалось вывозить уголь из арктических месторождений.

Фаворитки специального назначения

Но не только министр и его семья купаются в богатстве. Шойгу щедро одаривает и своих многочисленных любовниц. В 2019 году издание Insider писало о стюардессе Елене Шебуновой, которая “сопровождала лучшего министра России во всех его нелегких служебных командировках”.

Отмечается, что она в 2001-м родила мальчика Даниила Сергеевича — внебрачного сына Шойгу. После этого дела у женщины пошли в гору. Если до появления Даниила она ездила на ВАЗ 21083 и старой Honda, то сразу после купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330.

Любовница министра имеет квартиру на улице Павлова, которая досталась от совладельца компании-подрядчика МЧС. А еще — гигантское поместье в элитном поселке Жуковка за 1,5 млрд руб., по соседству с олигархами Ротенбергами.

Свои миллиарды Шебунова заработала на сделках со структурами Шойгу. Так, к примеру, ее компания освоила 3 ​​млрд руб. на строительстве военных городков.

Но это далеко не единственная фаворитка министра, таких у него было, по меньшей мере, еще три. Речь идет о Татьяне Шевцовой, Марии Китаевой и Россияне Марковской, так или иначе работавших в Минобороны РФ и которых Шойгу наградил высокими званиями. Последняя уже в 29 лет могла похвастаться званием генерал-майора.

Благодарность Шойгу за коррупцию в армии

Провал блицкрига России в Украине и другие проблемы вылезли наружу в российской армии не в последнюю очередь благодаря Сергею Шойгу.

В марте глава НАПК Украины Александр Новиков даже направил письмо Шойгу с благодарностью “за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе”. Копии письма были направлены в Госдуму, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Согласно расследованию Transparency International, только в 2017 году из бюджета Минобороны РФ в офшоры было выведено около 3,2 млрд руб. после участия в госзакупках фирм с иностранными учредителями.

Аналитики CIT также отмечают, что одной из причин провала российской армии в Украине стала коррупция в верхушке оборонного ведомства России. Возможно, такие неутешительные для руководства Кремля новости, прямо разоблачающие коррупцию за председательства Шойгу, и заставили его “исчезнуть”.

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Кроме благодарности от НАПК, он еще в 2015 году включен в санкционный список Украины в ответ на российскую вооруженную агрессию, а также является фигурантом базы Миротворец. В марте 2022 года его внесли в санкционный список США и Великобритании.