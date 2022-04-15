$750 млн канули в Черное море: крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной

Подбитый ракетами Нептун российский крейсер Москва стал самой дорогой утратой для РФ в войне с Украиной.

Две ракеты Нептун, себестоимость которых $26 млн, отправили на дно крейсер за $750 млн.

Более того, только в 2020 году Москву отремонтировали. Точная стоимость ремонта неизвестна, однако в новости Крымской газеты говорится, что тогда в крейсер вложили 30 млрд рублей или $363 млн по современному курсу.

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления более чем на $1,09 млрд.