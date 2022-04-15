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Факты / Мир / Россия

$750 млн канули в Черное море: крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
$750 млн канули в Черное море: крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной

Подбитый ракетами Нептун российский крейсер Москва стал самой дорогой утратой для РФ в войне с Украиной.

Две ракеты Нептун, себестоимость которых $26 млн, отправили на дно крейсер за $750 млн.

Более того, только в 2020 году Москву отремонтировали. Точная стоимость ремонта неизвестна, однако в новости Крымской газеты говорится, что тогда в крейсер вложили 30 млрд рублей или $363 млн по современному курсу.

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления более чем на $1,09 млрд.

  • Ракетный крейсер Москва – $750 млн
  • Транспортный самолет Ил-76 – $86 млн
  • Большой десантный корабль – $75 млн
  • 10 истребителей Су-30СМ – $50 млн
  • 20 истребителей-бомбардировщиков – $40 млн
  • 3 истребителя Су-35 – $32 млн
  • Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП – $30 млн
  • 10 командирских боевых вертолетов Ка-52 – $16 млн
  • Ударный вертолет Ка-50 – $16 млн
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 – $14 млн.

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Источник: Forbes

Фото: Depositphotos

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