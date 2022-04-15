На российском Уралвагонзаводе, где производятся основные танки РФ Т-72, ​​пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций со стороны стран Запада.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

– С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники, — говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что, несмотря на широко разрекламированное импортозамещение в Российской Федерации, российское руководство не способно самостоятельно обеспечить выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.

— Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата), — говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что в России был создан “оперативный штаб” основным направлением работы которого был определен ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники.

Справка: Уралвогонзавод — государственное предприятие, находящееся в Нижнем Тагиле (Свердловская область), специализирующееся на производстве бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ Т-72. Кроме военной техники завод производит дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны.

Еще в конце марта российские СМИ сообщали, что руководство завода начало отправлять сотрудников в отпуска, так как из-за санкций на Уралвагонзаводе закончились ферросплавы и подшипники, а также перестали работать станки с числовым программным обеспечением.

Как сообщается на сайте российской госкорпорации Ростех, Уралвагонзавод является главным и единственным предприятием, где производятся российские танки.

Напомним, 14 апреля оккупационные войска РФ нанесли новый удар по Краматорску, в результате чего был поврежден цех завода Энергомашспецсталь, поставлявший детали для Укргидроэнерго.

Источник: ГУР

Фото: Уралвагонзавод