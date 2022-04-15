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Факты / Мир / Россия

Так надо: СБУ обнародовала доказательство, что РФ сама совершила обстрел в Брянской области

Юлия Соколова редактор ленты
брянська область дим

Страна-агрессор Россия сама санкционировала обстрел поселка Климово, расположенного в Брянской области РФ, после чего обвинила в этом Украину.

Об этом свидетельствуют свежие перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, опубликованные Службой безопасности Украины (СБУ).

Во время перехваченного разговора российский захватчик, который находится на территории Донецкой области, общается со своей женой и объясняет, что поселок Климово обстреливают российские войска. Цель – обвинить в обстрелах украинцев.

На вопрос, зачем это делается, оккупант отвечает, что “так надо”.

– Так надо… Так делают для того, чтобы типа “хохлы” провоцируют. И вот поэтому попадают, – заявил захватчик.

Он добавил, что подобные действия российские спецслужбы совершали и во время чеченской войны, взрывая дома в Москве.

– Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, – Ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово, — добавил захватчик.

Он также сообщил жене, что решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине.

Как подчеркнули в СБУ, этот разговор демонстрирует, что Кремлю безразлична судьба не только своих военных, но и гражданских россиян, страдающих от обстрелов войск РФ.

Накануне Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта Новые Юрковичи и поселка Климово в Брянской области. В российских пропагандистских СМИ утверждалось, что ранения получили семь гражданских россиян.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины объяснили, что подобные инциденты являются работой российских спецслужб, цель которой – совершение терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Ранее украинская разведка предупреждала, что Россия планирует теракты на собственной территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Фото: Новости Брянска

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Источник: СБУ

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