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Факты / Мир / Россия

Ездит на Волге и Ниве: Кремль показал декларацию Путина

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ездит на Волге и Ниве: Кремль показал декларацию Путина

Кремль опубликовал декларации своих топ-чиновников, среди которых и президент РФ Владимир Путин. Без удивления и смеха сложно смотреть, как бункерный лидер уже 20 лет декларирует Волгу.

Так вот, за последний год Путин заработал 10,2 млн рублей. В его собственности — квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, два автомобиля (ГАЗ М21 и Нива) и автоприцеп Скиф. Но также в пользовании кремлевского лидера находится квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом.

Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заработал больше него — 14,5 млн рублей. Но похоже даже он находится на содержании своей супруги, так как зарабатывает она в разы больше. В декларации сказано, что Татьяна Навка заработала 218,5 млн рублей.

Среди сотрудников администрации президента больше всего заработал помощник президента Владимир Мединский — 106,8 млн рублей.

Кроме того, свои декларации показали и члены правительства РФ. Так, премьер Михаил Мишустин заработал 18,3 млн рублей.

Самым богатым министром за прошлый год стал глава Минпромторга Денис Мантуров. Его доход — 704,2 млн рублей.

Интересно, что Владимир Путин вроде бы “стабильный” человек. Ему каждый год удается зарабатывать почти одну и ту же сумму. В 2020 году бункерный лидер задекламировал 10 млн рублей, в 2019-м — 9,7 млн.

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Фото: Getty Images, Depositphotos

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