Мародерят сами у себя: как оккупанты-новобранцы готовятся к войне против Украины

Россия, которая несет тяжелые потери на войне против Украины, для пополнения своего войска не брезгует никем.

Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, что партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны:

– Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды.

Также, по словам оккупантов, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп захватчиков, что вместо огневой подготовки оттачивают навыки грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

– Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то заместитель дивизии был. Пока я с ним общался, возвращаемся, кто-то из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Они мародерят сами у себя, — возмущается захватчик.

На днях СБУ перехватила еще один разговор, из которого становится ясно, что российские военные грабят и уничтожают все, что видят.

Они забирают транспортные средства из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных машин.