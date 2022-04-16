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Факты / Мир / Россия

Мародерят сами у себя: как оккупанты-новобранцы готовятся к войне против Украины

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Російські військові

Россия, которая несет тяжелые потери на войне против Украины, для пополнения своего войска не брезгует никем.

Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, что партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны:

– Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды.

Также, по словам оккупантов, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп захватчиков, что вместо огневой подготовки оттачивают навыки грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

– Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то заместитель дивизии был. Пока я с ним общался, возвращаемся, кто-то из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Они мародерят сами у себя, — возмущается захватчик.

На днях СБУ перехватила еще один разговор, из которого становится ясно, что российские военные грабят и уничтожают все, что видят.

Они забирают транспортные средства из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных машин.

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Фото: Dreamstime

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