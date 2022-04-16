Россия стягивает в Украину военную технику 60-х годов, которую можно оценить как “музейные экземпляры”.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советника руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Замелькала российская техника, на платформах, которые идут в Россию. БТР-60 с открытым верхом, Град типа Град-1, на машинах ЗИЛ, — сказал Алексей Арестович.

Он согласился с ведущим, что Россия переживает проблемы с военной техникой и стягивает “музейные экспонаты”.

— Проблемы с техникой, это то, о чем мы говорили, просто сейчас замелькала эта техника и можно говорить о фактическом подтверждении того, что эти проблемы там есть, — сказал Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента заявил, что такое стягивание техники можно считать очередным поражением России в этой войне. Остается лишь вопрос, как это поражение будет оформлено.

Вероятно Арестович комментировал видео, которое накануне появилось в сети. На нем видно масштабную колонну российской устаревшей техники, следом за которой идут топливные цистерны.

Господи, ничего себе какое старьё откопали. Грады на шасси Зил-131 https://t.co/I1DUzggmxG pic.twitter.com/u28V4lrAzJ — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 15, 2022

Напомним, ранее основной и единственный российский завод по производству танков Уралвагонзавод столкнулся с кризисом после введения западных санкций, из-за чего не может продолжать выработку ряда танков для армии РФ.