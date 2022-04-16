Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Мир / Россия

В России заканчивается современная техника, потому стягивают Грады 60-х годов — Арестович

Илья Нежигай редактор ленты
Олексій Арестович

Россия стягивает в Украину военную технику 60-х годов, которую можно оценить как “музейные экземпляры”.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советника руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Замелькала российская техника, на платформах, которые идут в Россию. БТР-60 с открытым верхом, Град типа Град-1, на машинах ЗИЛ, — сказал Алексей Арестович.

Он согласился с ведущим, что Россия переживает проблемы с военной техникой и стягивает “музейные экспонаты”.

— Проблемы с техникой, это то, о чем мы говорили, просто сейчас замелькала эта техника и можно говорить о фактическом подтверждении того, что эти проблемы там есть, — сказал Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента заявил, что такое стягивание техники можно считать очередным поражением России в этой войне. Остается лишь вопрос, как это поражение будет оформлено.

Вероятно Арестович комментировал видео, которое накануне появилось в сети. На нем видно масштабную колонну российской устаревшей техники, следом за которой идут топливные цистерны.

Напомним, ранее основной и единственный российский завод по производству танков Уралвагонзавод столкнулся с кризисом после введения западных санкций, из-за чего не может продолжать выработку ряда танков для армии РФ.

Читайте
Россия перебрасывает тяжелую технику к границе с Финляндией - Daily Mail

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка