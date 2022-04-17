Из-за санкций в РФ прекратил работу завод по производству зенитных ракетных комплексов

В России было приостановлено производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Производственные мощности Ульяновского механического завода фактически остановлены. Именно УМЗ является производителем радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск России (ЗРК Бук, ЗРК Куб, ЗГРК Тунгуска).

Причина критического состояния производства состоит в том, что РФ использует большое количество комплектующих и электронных компонентов в изготовлении военной продукции, которые завозятся из-за границы.

До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом полномасштабной войны России против Украины любое сотрудничество было прекращено.

Сотрудники Ульяновского механического завода говорят, что продолжать производство сами по себе не могут, поскольку в ходе технологического процесса не используется “практически ничего российского”.

По информации украинской разведки, руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному подорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам, что не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности.

Поэтому теперь работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность – оператор-наводчик ЗРК Бук, за которую предлагают 50 000 рублей в месяц.

Источник: Главное управление разведки