Нептун и корабль с буквой Z на дне: Россия панически удаляет из сети мультик 1973 года

С видеохостинга YouTube массово удаляют советский мультик Сокровища затонувших кораблей. Советская киностудия “Союзмультфильм” выпустила его в 1973 году.

Причиной такой истерии могли стать немало совпадений, которые пользователи увидели в мультипликационной работе.

По сюжету мультфильма трое детей из пионерского лагеря искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны. Дети отправились на поиски на подводной лодке Нептун.

На нем они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись Z 29.

– Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z, – говорит мальчик в мультике.

Далее из корабля выплыла торпеда, которую дети сдали на металлолом, а на полученные деньги купили подарки для Мвамбы и детей из его страны.

Пользователи пишут, что американский мультфильм Симпсоны со своими пророчествами “нервно курит в стороне”. Отмечают: “Советский мультик 1973 года предусмотрел гибель фашистского Z-корабля. Там и Нептун”, “Смотреть это после крейсера Москва в 2022 году. Это что-то”, “О российском фашизме, мультик, который предсказал будущее”.

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В ночь на 14 апреля на флагмане российского флота крейсере Москва возник пожар после попадания украинских ракет Нептун. После этого корабль перевернулся и утонул.