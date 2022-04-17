Министерство обороны Российской Федерации заявило, что весь экипаж уничтоженного Украиной российского ракетного крейсера Москва был полностью эвакуирован, хотя украинские журналисты смогли идентифицировать погибших моряков из состава экипажа крейсера.

Как установили журналисты Радио Свободы, известно, по меньшей мере, о гибели мичмана крейсера Москва Ивана Вахрушева.

Мичман затопленного крейсера служил в пятой боевой части, отвечающей за эксплуатационную безопасность корабля.

Российское военное руководство не опровергало заявление от 14 апреля, в котором говорилось, что все члены экипажа остались в живых.

Журналисты нашли публикацию в социальной сети “Одноклассники”, сделанной Варварой Вахрушевой, которая сообщила, что ее муж погиб во время “выполнения своих обязанностей”.

На фото можно увидеть военного, одетого в форму офицера Военно-морских сил России, а на форме находятся погоны мичмана.

Журналисты связались с женщиной погибшего, которая в разговоре с ними подтвердила, что Иван Вахрушев погиб в результате наводнения крейсера Москва.

Она добавила, что обстоятельства гибели российского мичмана ей не сообщили.

– Тело его нашли. Сообщили в четверг (14 апреля – Ред.), — сказала она.

По ее словам, Иван Вахрушев служил в боевой части номер пять. Кроме того, она сообщила, что 27 членов экипажа российского ракетного крейсера Москва пропали без вести.

Вечером 13 апреля украинские военные сообщили об успешном поражении российского крейсера Москвы двумя ракетами Нептун. Уже 14 апреля в Минобороны России отчитались, что на крейсере произошел пожар из-за “детонирования боеприпаса”, в результате чего корабль получил “серьезные повреждения”. Пентагон и Россия подтверждали, что корабль оттаскивают в порт. Хотя впоследствии российское оборонное ведомство признало, что крейсер затонул.

Через два дня, 16 апреля, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что экипаж крейсера находится в оккупированном Россией Севастополе, а все офицеры, мичманы и матросы несут службу.

Ранее неназванный высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил, что флагман российского Черноморского флота крейсер Москва затонул в результате попадания двух украинских ракет.