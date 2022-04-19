Санкции понемногу сбивают высокомерие: Подоляк о неизбежном экономическом кризисе в РФ

В России власти заговорили о том, что им не удастся удержать курс рубля, а дефицит товаров неизбежен.

Кризис в РФ прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайку и другое питание можно существенно урезать. Потерпят. Он на то и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают высокомерие. И собьют окончательно. Особенно если, а главное — когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго, — отметил Подоляк.

Он добавил, что даже руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, несмотря на все пропагандистские нарративы, заговорила о затяжном кризисе и крахе нацвалюты.

— Но так или иначе уже сейчас руководитель российского Центробанка Набиуллина, выступая перед Госдумой, прямо заявила о крупном кризисе, буквально открывающем дверь. По словам главного банкира племени варваров. Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, окончен, и истечет он во II-III квартале этого года, – рассказал советник главы Офиса президента.

Второй момент – в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию, потому что для этого просто не будет ресурсов.

— И цены очень сильно возрастут. В то же время возникнут системные дефициты. И после введения нынешних санкций РФ сразу же осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с которыми невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций. И вывод прост: движение вниз всегда происходит из-за ускорения. Желательно ускоряться как можно быстрее, – подчеркнул Михаил Подоляк.