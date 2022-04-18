В поисках бункера Путина: Google Maps открыл стратегические и военные объекты РФ

Стратегические и военные объекты РФ теперь можно рассмотреть в максимальном раздельном качестве. Сервис Google Maps открыл доступ ко всем военным и стратегическим объектам России.
Как отмечают в АРМИЯ INFORM, можно рассмотреть с разрешением до 0,5 м на пиксель различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д.
До сих пор они отражались в гораздо худшем качестве, что не позволяло разобрать все детали.
К примеру, благодаря снимкам можно оценить “прогресс” на единственном российском авианосце Адмирал Кузнецов.
В хорошем качестве можно рассмотреть место хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска.
В частности, можно идентифицировать из космоса пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.
Или оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны России.
В АРМИЯ INFORM отмечают, что для привычных пользователей интернета такие снимки вряд ли имеют стратегическую ценность, ведь военные спутники обладают лучшим разрешением. Но кому-то, возможно, будет интересно “побродить” по Google по секретным местам РФ и поискать бункер Путина.
Источник: Армия Inform
Фото: Армия Inform