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Факты / Мир / Россия

В поисках бункера Путина: Google Maps открыл стратегические и военные объекты РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ Петр Великий

Стратегические и военные объекты РФ теперь можно рассмотреть в максимальном раздельном качестве. Сервис Google Maps открыл доступ ко всем военным и стратегическим объектам России.

Как отмечают в АРМИЯ INFORM, можно рассмотреть с разрешением до 0,5 м на пиксель различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д.

До сих пор они отражались в гораздо худшем качестве, что не позволяло разобрать все детали.

К примеру, благодаря снимкам можно оценить “прогресс” на единственном российском авианосце Адмирал Кузнецов.

Адмирал Кузнецов в Google Maps. Скрин: ARMYINFORM

В хорошем качестве можно рассмотреть место хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска.

База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска Скрин: ARMYINFORM

В частности, можно идентифицировать из космоса пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты. Скрин: ARMYINFORM

Или оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны России.

Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны РФ. Скрин: ARMYINFORM

В АРМИЯ INFORM отмечают, что для привычных пользователей интернета такие снимки вряд ли имеют стратегическую ценность, ведь военные спутники обладают лучшим разрешением. Но кому-то, возможно, будет интересно “побродить” по Google по секретным местам РФ и поискать бункер Путина.

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Источник: Армия Inform

Фото: Армия Inform

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