В поисках бункера Путина: Google Maps открыл стратегические и военные объекты РФ

Стратегические и военные объекты РФ теперь можно рассмотреть в максимальном раздельном качестве. Сервис Google Maps открыл доступ ко всем военным и стратегическим объектам России.

Как отмечают в АРМИЯ INFORM, можно рассмотреть с разрешением до 0,5 м на пиксель различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д.

До сих пор они отражались в гораздо худшем качестве, что не позволяло разобрать все детали.

К примеру, благодаря снимкам можно оценить “прогресс” на единственном российском авианосце Адмирал Кузнецов.

В хорошем качестве можно рассмотреть место хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска.

В частности, можно идентифицировать из космоса пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Или оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре Минобороны России.

В АРМИЯ INFORM отмечают, что для привычных пользователей интернета такие снимки вряд ли имеют стратегическую ценность, ведь военные спутники обладают лучшим разрешением. Но кому-то, возможно, будет интересно “побродить” по Google по секретным местам РФ и поискать бункер Путина.

Источник: Армия Inform

Фото: Армия Inform