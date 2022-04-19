Что нужно российскому солдату, который отправляется на войну в Украину, чтобы сохранить жизнь? Есть только один правильный ответ – не ехать в Украину и не выполнять преступный приказ.

Рассказываем алгоритм действий, как военнообязанному РФ не “попасть в мясорубку” и спасти свою жизнь в войне с Украиной.

Боевые потери личного состава РФ

В “специальной военной операции” (войне) в Украине убито уже более 20 600 военных РФ за 53 дня с 24 февраля до 18 апреля 2022 года, по данным Генштаба ВСУ (без учета раненых более 50 тыс. солдат).

Трупы и раненых с поля боя военные РФ массово не забирают, кроме офицерского состава. Тела сжигают в мобильных крематориях или хоронят в братских могилах с присвоением номера, чтобы скрыть реальные потери. А тела тех, что забирают, более месяца лежат в моргах в РБ и Ростовской области, чтобы не шокировать количеством погибших.

Боевые потери РФ в Украине менее чем за два месяца уже существенно превышают потери в многолетней войне в Афганистане и делают их самыми большими за историю РФ, и даже больше, чем за две чеченских войны.

Афганистан (1979-1989) — 12 417 солдат РФ

Больше боевых потерь всего СССР за 10 лет войны в Афганистане (1979-1989) с общими потерями 15 051 человек, из которых 82,5% — боевых.

Первая чеченская война (1994-1996) — 5 042 солдат РФ

Больше чем за два года.

Вторая чеченская войны (1999-2000) — 7 425 солдат РФ

Больше чем за год.

Вся актуальная информация о потерях и пленных в Телеграмм-каналах:

По данным The Economist, украинская армия уничтожила более 5,3 тыс. единиц разной техники РФ. Только за первые 24 часа войны в Украине РФ понесла большие потери, чем за восемь лет Военной операции РФ в Сирии.

По данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла уже более 40%, или свыше 50 из 125 батальйонно-тактических групп (на 24 февраля 2022 года), потеряв наиболее боеспособные части. Всего ВСУ уничтожили три российских армии и одну воздушную, то есть 4 из 10.

В результате понесенных огромных потерь войска РФ уже отступили на шести из девяти направлений и вынуждены были перегруппировать и сфокусировать оставшиеся силы на трех направлениях.

Обман солдат РФ

Это не “учения” и даже не “спецоперация”, и это точно не “спасение” — это реальная война РФ против Украины, где под обстрелами гибнут простые украинцы, мирные жители, женщины и дети.

Украинский народ — на своей земле, и защищает ее, ему некуда отступать. Вы же приходите как захватчики, и если вы не сложите оружие, ВСУ будет поступать с вами как с оккупантами, и вы будете уничтожены.

Военных РФ дезинформируют, не говорят о реальных потерях и массово обманом ведут на преступную оккупационную войну в Украину.

Вам говорят, что здесь будут встречать с “хлебом и солью”, и вы думаете, что тут триумфальная “легкая прогулка”. Но украинцы вас не звали, поэтому ваших солдат как оккупационные войска, вторгнувшиеся в Украину, убивают сотнями и тысячами ежедневно. А выполнение преступных приказов не освобождает вас от ответственности за их исполнение, и если вы даже сумеете выжить, то предстанете перед военным трибуналом.

Российская армия деморализована и стремительно теряет боеспособность

Дезориентация и потеря боеспособности в результате потери командиров. Погибло уже много кадровых офицеров, десятки старших и высших, из них минимум восемь генералов РФ и четверо командующих армией, более 30 полковников и других офицеров. Их количество регулярно увеличивается.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировано восемь генералов армии РФ, что подтверждено (больше чем за 10 лет в Афганистане погибли пятеро генералов). Из них семеро генерал-майоров — В.Герасимов, М.Тушаев, А.Колесников, А.Суховецкий, О.Митяев, Я.Резанцев, В.Фролов; и один генерал-лейтенант — А.Мордвичев.

— Как гласит военная наука, на одного убитого генерала приходится около 2-3 тыс. потерь личного состава, что подтверждает общие потери российской армии.

Также уволены за неудачи в “операции” больше восьми генералов. Арестованы, согласно данным ряда источников, уже 20 генералов и командующий Черноморским флотом (после уничтожения флагманского ракетного крейсера Москва с командным центром — оперативным штабом, где, по данным британской разведки, погибло около половины руководства ЧФ и не менее 450 личного состава).

Армия РФ дезорганизована и тотально не готова, российские генералы также опасаются пережить репрессии в случае неудач, воюют количеством солдат и ракетами, не считаясь с потерями.

Массовые отказы от участия в боевых действиях и бунты: ~ 5 тис. контрактников РФ в Белгороде 26 февраля 2022 года устроили бунт и уже отказались ехать воевать с Украиной. Аргументировали тем, что это не предусмотрено в их контрактах.

Российские военные начали массово писать рапорты об отказе от участия в боевых действиях в Украине, особенно после возвращения из зоны боевых действий (20-40%).

Инструкция солдатам РФ/РБ и их матерям: Как не стать пушечным мясом в войне с Украиной / 4 фотографии

Фото кликабельные.

При этом формально война не объявлена — то есть они не могут быть объявлены дезертирами.

Появились фото учетно-послужной карты и военного билета российских военнослужащих, которые отказались участвовать в “спецоперации” в Украине. Сделали специальные штампы — значит, это массовое явление, данная формулировка уже стоит на потоке и таких много.

Отказы от выполнения приказов. Подобных случаев множество, даже в элитных подразделениях, например:

Российские десантники стали массово отказываться от высадки в Одессе, после того как ВСУ уничтожили более 20 десантников и ДРГ. Из 30 десантов в Украине только один был успешен. Подразделения российских сил спецопераций, имеющих боевой опыт в Сирии, в полном составе отказались принимать участие в дальнейший попытках штурма Мариуполя, потеряв за 2-4 апреля 2022 года 30 убитыми (ГУР).

Факты сдачи. Военные РФ начали сдаваться в плен, массово бросают оружие, технику и сдаются, в том числе группами и офицерский состав. Или продвигаются в сторону РФ либо белорусской границы. Сейчас насчитывается уже более 1 тыс. пленных.

Массовые случаи дезертирства срочников наблюдаются все чаще.

Мобилизованных снабжают непригодными амуницией и оружием, снятыми с долгосрочного хранения, так как наиболее современная и работоспособная техника РФ в основном уже уничтожена ВСУ на первом этапе военных действий. А также просроченными сухпайками (срок годности — 2015 год).

Родственники погибших солдат зачастую не получают выплат, поскольку при отсутствии тела выплата не положена, а трупы солдат РФ редко забирают с поля боя. По телам, которые возвращаются, есть информация о случаях увольнения задним числом, а также что выплат за ранения или погибших не дают, ведь формально солдата там не было — он был “на учениях”.

Российским матерям приходят похоронки на сыновей с двойным исходом — в тексте указывается, что солдат погиб, но в то же время он числится без вести пропавшим (что подразумевает отсутствие тела и соответственно — выплат).

Провал скрытой мобилизации в РФ

По данным разведки (ГУР), мероприятия мобилизации в РФ не имеют успеха.

Только 1% резервистов (БАРС), получивших повестку по мобилизации, соглашается подписать краткосрочный контракт . Согласно данным разведки, по одному из округов РФ из 8 тыс. планов согласились подписать контракт восемь человек. А в Западном военном округе провалили полностью мобилизацию из планов 15 тыс. (отстранили начальника отдела кадров округа).

В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, где мужчин ловят прямо на улице, мужчины призывного возраста всячески избегают призыва, не желая становиться “пушечным мясом”.

Чтобы срочника не отправили в Украину воевать, в РФ уже дают взятки и используют связи.

Как военнообязанному РФ спасти свою жизнь в незаконной войне РФ с Украиной?

Таких, как вы, много, и многим уже удалось спасти себя. При этом руководство армии часто злоупотребляет служебным положением и пользуется незнанием солдатами своих прав, отправляя их на убой. Поэтому, чтобы выжить, нужно знать и использовать свои права, и следовать четкому алгоритму.

Если вас призывают/мобилизуют

Если мобилизуют из резерва — не давайте согласия на участие в боевых действиях в Украине.

Сейчас в РФ проводится скрытая мобилизация под видом “военных сборов” и другого. Согласно системе БАРС, по первому требованию вы должны явиться военкомат, но юридически — если “войны” нет, а есть “спецоперация”, то по контракту имеют право только на учебные сборы, а на участие в боевых действиях нужно отдельное согласие — отказывайтесь.

Если призывают — уклоняйтесь.

С 1 апреля в РФ начался плановый призыв, он продлится до 15 июня, и за него планируется призвать в армию 134,5 тыс. человек. Уже сейчас на стороне РФ в Украине воюют на 50-60% срочники, в том числе те, кого принудили подписать контракт. А на следующем этапе, чтобы пополнить большие потери РФ, их доля может составить до 70-80%. Будучи не подготовленными, они умирают, часто даже не успев выстрелить.

Поэтому уклоняйтесь любыми путями, так как любого окупанта на территории Украины ждет только смерть.

Избегайте любым способом получения повестки:

лично в руки: ее должны вручить вам под подпись или вы не должны являться; если вы найдете ее в двери — это не обязывает вас являться; можете временно сменить место жительства не по адресу регистрации и не сообщать об этом;

и звонков из военкомата : смените номер телефона или временно прекратите его использование, если он может быть/стать известен военкомату; не берите трубку с незнакомых номеров на время призыва.

Порядок действий при получении повестки

В случае вручения вам повестки в военкомат или уведомления звонком — не являйтесь в военкомат:

без уважительной причины (до трех раз), при этом каждый раз должны вручить повестку заново (за неявку в военкомат в указанное время и место без уважительной причины ст. 21.5 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или наказание в виде административного штрафа в размере 500-3 000 руб.).

по уважительным причинам в военкомат по повестке, к ним относятся причины по п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ.

Наличие законных оснований для освобождения или отсрочки от военной службы

Если с вами все же вышли на связь или вы попали в военкомат, не отказывайтесь прямо от исполнения “воинского долга”, а обоснуйте причины, почему не можете служить согласно ФЗ №53 (от 28.03.1998 № 53-ФЗ) О воинской обязанности и военной службе (например, по состоянию здоровья — положительный тест на Covid-19 у вас или родственников, др.).

Полный список оснований вы найдете в ст. 23 Освобождение от призыва на военную службу и ст.24 Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Нужно постараться попробовать получить/приобрести соответствующую справку об одном из статусов.

Замена военной службы альтернативной гражданской службой по убеждениям/ вероисповеданию

Напишите заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, в котором нужно изложить свои убеждения. Такая возможность предусмотрена Конституцией РФ (по ч. 3 ст. 59) и законом РФ Об альтернативной гражданской службе (от 25.07.2002 г. №113-ФЗ) если убеждение/вероисповедание гражданина противоречит несению военной службы.

Если мобилизовали/призвали (пока не попали на территорию Украины) — разрывайте/не подписывайте контракт, отказывайтесь ехать воевать с Украиной.

Для срочников

Отказывайтесь подписывать контракт, вас могут уговаривать и вынуждать обманным путем или угрозами, но ни в коем случае не подписывайте контракт, ведь срочников отправлять не могут без подписания контракта на войну в Украине.

Для контрактников

12 апреля 2022 года стало известно от Guildhall, что Минобороны РФ обновило контракты и ввело уголовную ответственность за отказ от участия в “спецоперации”. Если уже подписали контракт, предварительно проверьте наличие последних обновлений — пунктов об уголовной ответственности за отказ участия в “спецоперации” (не путать с боевыми действиями в условиях войны, ведь формально “война” в РФ не объявлена).

Если контракт не содержит уголовной ответственности за отказ участия в “спецоперации” (заключен ориентировочно до 12 апреля 2022 года):

пишите рапорт об отказе от участия в боевых действиях , аргументируя, что это не предусмотрено вашими контрактами ( если войны нет, то по контракту имеют право только на сборы, а участие в боевых действиях — по отдельному согласию);

или разрывайте контракт: п ишите рапорт об увольнении (по собственному желанию, др. причинам по ст.51 ФЗ РФ №53) .

Если контракт содержит уголовную ответственность за отказ от участия в “спецоперации” нового образца (заключен ориентировочно с 12 апреля 2022 года) — разрывайте контракт: пишите рапорт об увольнении.

Лучше рисковать быть подвергнутыми административному (потерять последующие выплаты контрактникам) или риску уголовного преследования (дисбат) со стороны властей, чем умереть.

При этом уголовное преследование в этом случае является незаконным, так как солдат РФ не должен выполнять преступные приказы (согласно ст.42 УК РФ — Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность), противоречащие также присяге, которая давалась народу РФ, не голосовавшему за эту военную операцию (решение о “спецоперации” было принято президентом). А преступные приказы нельзя выполнять по закону даже в России, он запрещает это напрямую. Главное — сохранить жизнь, потом разберетесь.

Если вас отправили на войну в Украину — складывайте оружие и добровольно сдавайтесь.

Как только вы попадете на подконтрольную территорию Украины (столкнетесь с украинской армией) при первой же возможности:

добровольно сдавайтесь в плен ВСУ с оружием и техникой — поднимайте руки и вывешивайте белый флаг. Министерство обороны Украины гарантирует: сохранение вашей жизни, а мнистию, т елефонный звонок родным для уведомления о своем состоянии, в ознаграждение за передачу ВСУ военной техники РФ (компенсация стоимости оружия и техники — 5 млн. руб).

Так, за танк — $100 тыс., за другие виды техники:

Более детально суммы вознаграждения по видам техники в рублях, евро и долларах на сайте: https://stopwar.fund .

Добровольно сдаться военнослужащим можно по номерам:

+38 066 580 34 98

+38 066 580 34 98

А пилотам РФ Укрооборонпром выплатит за исправную боевую технику: $1 млн за самолет, $500 тыс. за вертолет. Анонимность и безопасность гарантируется, а также гражданство европейской страны (вы и родные сможете покинуть РФ и не выполнять преступные приказы). Это можно сделать пилотам РФ по номеру телефона связи с украинскими диспетчерами: +38 099 612 8109

Переходите на сторону украинцев и воюйте с преступным режимом Путина — это спасет и ваши жизни, и жизни мирных украинцев, которых вас послали убивать. Присоединяйтесь к добровольческим отрядам (их уже много, в том числе из Беларуси, и есть добровольцы из РФ) и воюйте на стороне Украины.

Важно!

Если вы — житель временно оккупированных территорий Украины (ОРДЛО или Крыма) и вас заставили вступить в ряды вооруженных сил РФ , либо связанных с ними незаконных вооруженных формирований, вы будете рассматриваться Украиной как жертва военных преступлений . А виновные за эти действия понесут уголовную ответственность (10-15 лет).

Если же вы добровольно присоединились к вооруженными силам РФ и участвуете в войне с Украиной, то участие — это преступление по национальному законодательству Украины и международному трибуналу, карается до 15 лет лишения свободы . Если вы занимаете командную должность, будьте готовы отвечать в Международном уголовном суде (Гаага) .

Либо вы откажетесь принимать участие в боевых действиях в Украине или сложите оружие и добровольно сдадитесь ВСУ при первой же возможности. Либо, если не сделаете этого и будете участвовать в преступной войне РФ в Украине, будете убиты, а в лучшем случае вас ждет международный трибунал.

Это не ваша война — не становитесь “пушечным мясом”, не идите на войну в Украину. Спаси свою жизнь и жизнь украинцев! Твои родные ждут тебя, ты нужен им живым.

Не выполняй преступные приказы!

Преступные приказы и их исполнение наказываются законом, и все солдаты-оккупанты, выполняющие их (не отказавшиеся от участия в боевых действиях и не сдавшиеся добровольно в плен), являются военными преступниками, их ждет смерть или международный трибунал и исполнение приговора.

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