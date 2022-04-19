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Факты / Мир / Россия

На борту затонувшего крейсера Москва не было ядерного оружия — СМИ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
крейсер Москва

Появились новые данные по российскому ракетному крейсеру Москва. Так, некоторым россиянам удалось выжить после того, как украинские военные ударили по кораблю ракетами Нептун.

Об этом сообщил журналист Foreign Policy, высокопоставленный представитель Министерства обороны США Джек Детш. Он представил обновленную информацию о ситуации, подтвердив, что некоторые российские моряки действительно выжили после кораблекрушения.

По словам Детша, Россия не предпринимала никаких усилий для восстановления затонувшего судна. Также на корабле не было никакого ядерного оружия.

Российские власти не раскрывают информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера Москва. Родные моряков уже начали сообщать о пропавших без вести в социальных сетях.

13 апреля глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что украинские военные ударили по российскому ракетному крейсеру Москва ракетами Нептун.

Минобороны России подтвердило, что крейсер Москва получил серьезные повреждения. По их данным, ракетный крейсер утонул во время буксировки к порту “в результате шторма”.

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Российский крейсер Москва был поражен именно украинскими ракетами Нептун – Пентагон

Источник: Джек Детш

Фото: OSINTtechnical

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