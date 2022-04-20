РФ упростила форму психофизического отбора для привлечения контрактников — Генштаб ВСУ

Российская Федерация терпит значительные потери личного состава в полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Военные РФ все больше отказываются участвовать в войне против нашего государства.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы решить проблему комплектования подразделений военнослужащими, руководство Вооруженных сил РФ решило дать возможность подписания краткосрочных контрактов.

Военные РФ могут подписывать документ на срок от трех месяцев. Кроме того, российское военное руководство упростило форму проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Однако указанные меры не привели к желаемому эффекту.

Для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 вражеских военнослужащих по контракту. Среди них 22 человека уже отказались от участия в так называемой “специальной операции” на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом Российской Федерации имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.