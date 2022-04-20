Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Мир / Россия

РФ упростила форму психофизического отбора для привлечения контрактников — Генштаб ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Российская Федерация терпит значительные потери личного состава в полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Военные РФ все больше отказываются участвовать в войне против нашего государства.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, чтобы решить проблему комплектования подразделений военнослужащими, руководство Вооруженных сил РФ решило дать возможность подписания краткосрочных контрактов.

Военные РФ могут подписывать документ на срок от трех месяцев. Кроме того, российское военное руководство упростило форму проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Однако указанные меры не привели к желаемому эффекту.

Для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 вражеских военнослужащих по контракту. Среди них 22 человека уже отказались от участия в так называемой “специальной операции” на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом Российской Федерации имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.

Читайте
Вы убиваете "фашистов", а не детей и гражданских: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка