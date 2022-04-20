Бесплатный тур на опознание: в РФ новая льгота для родственников убитых военных

Родственники убитых в Украине российских военнослужащих получили возможность бесплатно приехать на опознание и уехать обратно.

Это следует из приказа министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, о чем сообщает Главное управление разведки МО Украины.

— Двоим членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно, — говорится в указе.

В разведке Украины отметили, что это новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне.

Там добавили, что российское командование такой льготой преследует цель повысить лояльность россиян к войне на территории Украины. Особенно учитывая тотальную задержку обещанных выплат российским военнослужащим и членам их семей.

Недавно российского контрактника, который отказался ехать и воевать в Украине, уволили со службы и отметили в документах, что он “склонен к измене, лжи и обману”.

Источник: Главное управление разведки МО Украины