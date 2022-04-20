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Факты / Мир / Россия

В начале мая мир может признать дефолт России — Центр противодействия дезинформации

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
російські рублі

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг манипулятивную информацию России о том, что “экономика РФ выдержала первый удар санкций” и прогнозирует, что в мае может быть признан дефолт РФ.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщил в социальных сетях.

— Санкции не означают внезапную “смерть” экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию, — отметили в ЦПД.

4 апреля Россия не смогла оплатить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Из-за этого 4 мая мир может признать дефолт России. Следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с государства, что также будет иметь последствия.

По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице.

В Центре напомнили, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие — дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников. В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России.

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Фото: Depositphotos

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