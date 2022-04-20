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Факты / Мир / Россия

В России хотят засекретить данные о родственниках военных, погибших в Украине

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В России хотят засекретить данные о родственниках военных, погибших в Украине

Министерство обороны России решило ограничить доступ к информации о родственниках военных, которые погибли в Украине.

Данные о солдатах РФ, которые умерли во время боевых действий, стали гостайной еще с 2015, однако льготы членам семей оформляли гражданские чиновники районных администраций.

Так, удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий дает право на надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий и т.д.

Теперь же Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает информацию о погибших солдатах Украины более закрытой.

В пояснительной записке к проекту Минобороны РФ указывает, что это необходимо “в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении заданий во время специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР”.

Имена погибших в Украине российских военных разглашают региональные чиновники и родственники или друзья погибших. Минобороны РФ не публикует списки погибших.

В последний раз ведомство отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели в Украине 1 351 российского военного.

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Источник: BBC Русская служба

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