Министерство обороны России решило ограничить доступ к информации о родственниках военных, которые погибли в Украине.

Данные о солдатах РФ, которые умерли во время боевых действий, стали гостайной еще с 2015, однако льготы членам семей оформляли гражданские чиновники районных администраций.

Так, удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий дает право на надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий и т.д.

Теперь же Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает информацию о погибших солдатах Украины более закрытой.

В пояснительной записке к проекту Минобороны РФ указывает, что это необходимо “в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении заданий во время специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР”.

Имена погибших в Украине российских военных разглашают региональные чиновники и родственники или друзья погибших. Минобороны РФ не публикует списки погибших.

В последний раз ведомство отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели в Украине 1 351 российского военного.