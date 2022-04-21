Весенний призыв в России: как власть заставляет мужчин идти на войну

В России на фоне войны против Украины идет весенний призыв, однако ситуация с ним стабильно тяжелая.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что власти страны-агрессора создали несколько вариантов решения этого вопроса.
В частности, одним из поводов объявления мобилизации является теракт на своей территории.
– Хотя параллельно это будет означать признание войны войной, а недопущение войны – это один из краеугольных камней кремлевской пропаганды, – сообщили в ЦПИ.
Кроме того, в ОРДЛО и оккупированном Крыму Россия заставляет мужчин воевать против Украины. Для этого проводят паспортизацию и планируют псевдореферендумы.
Затем “мобилизованных” украинцев бросают на штурм позиций ВСУ — это фактически попытка уничтожить Украину руками самих украинцев.
Еще один способ привлечь мужчин к войне – распространение фейков о нацистах-украинцах.
— Россияне привыкли к лозунгу “они сражались за Родину”. И здесь проблема в том, что на их родину никто не нападал, а наоборот, их государство – агрессор. Поэтому роспропаганда распространяет фейки о нацистах-украинцах, сатанистах-азовцах, чтобы создать новую цель у изголовья своего населения.