Весенний призыв в России: как власть заставляет мужчин идти на войну

В России на фоне войны против Украины идет весенний призыв, однако ситуация с ним стабильно тяжелая.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что власти страны-агрессора создали несколько вариантов решения этого вопроса.

В частности, одним из поводов объявления мобилизации является теракт на своей территории.

– Хотя параллельно это будет означать признание войны войной, а недопущение войны – это один из краеугольных камней кремлевской пропаганды, – сообщили в ЦПИ.

Кроме того, в ОРДЛО и оккупированном Крыму Россия заставляет мужчин воевать против Украины. Для этого проводят паспортизацию и планируют псевдореферендумы.

Затем “мобилизованных” украинцев бросают на штурм позиций ВСУ — это фактически попытка уничтожить Украину руками самих украинцев.

Еще один способ привлечь мужчин к войне – распространение фейков о нацистах-украинцах.