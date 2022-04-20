Забыли нас на трое суток в лесу: оккупанты возмущены действиями своего командования

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупантов, из которого стало известно, что часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров.

Захватчики настолько озлоблены на собственное руководство, что выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать “целый том” заявлений в военную прокуратуру РФ.

Так, один из оккупантов рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды.

Также российский захватчик жалуется на то, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост. А еще оккупант удивлен тем, что их руководство ворует:

– Наше командование получило провизию: сигареты, питание. Знаешь, что они сделали? Руководство наше нас кинуло.

В то же время брат советует российскому солдату расстреливать таких командиров. Но тот еще сомневается, и хочет после возвращения в Россию написать жалобы на командование в прокуратуру.