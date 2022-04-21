Российская Федерация понесла значительные потери в полномасштабной агрессии против Украины. Вооруженные силы Украины ликвидировали около 21 тыс. вражеских военнослужащих.

По данным Генерального штаба ВСУ, страна-агрессор потеряла более 800 танков, которыми уничтожали украинские города и убивали мирных жителей.

Потери России на 21 апреля

личного состава – около 21 000 военных;

танков – 829 единиц;

боевых бронированных машин – 2 118 единиц;

артиллерийских систем – 393 единиц;

РСЗО – 136 единиц;

средства ПВО – 67 единиц;

самолетов – 172 единицы;

вертолетов – 151 единица;

автомобильной техники – 1 508 единиц;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 единиц;

специальная техника – 27 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что окончательная информация о потерях страны-агрессора уточняется. Подсчеты затруднены сложной ситуацией во временно оккупированных городах и активными боевыми действиями.