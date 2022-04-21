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Факты / Мир / Россия

Около 21 тыс. личного состава и более 800 танков: потери России

Юля Захарченко редактор ленты
Около 21 тыс. личного состава и более 800 танков: потери России

Российская Федерация понесла значительные потери в полномасштабной агрессии против Украины. Вооруженные силы Украины ликвидировали около 21 тыс. вражеских военнослужащих.

По данным Генерального штаба ВСУ, страна-агрессор потеряла более 800 танков, которыми уничтожали украинские города и убивали мирных жителей.

Потери России на 21 апреля

  • личного состава – около 21 000 военных;
  • танков – 829 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 118 единиц;
  • артиллерийских систем – 393 единиц;
  • РСЗО – 136 единиц;
  • средства ПВО – 67 единиц;
  • самолетов – 172 единицы;
  • вертолетов – 151 единица;
  • автомобильной техники – 1 508 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 единиц;
  • специальная техника – 27 единиц;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что окончательная информация о потерях страны-агрессора уточняется. Подсчеты затруднены сложной ситуацией во временно оккупированных городах и активными боевыми действиями.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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