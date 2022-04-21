Российская Федерация понесла значительные потери в полномасштабной агрессии против Украины. Вооруженные силы Украины ликвидировали около 21 тыс. вражеских военнослужащих.
По данным Генерального штаба ВСУ, страна-агрессор потеряла более 800 танков, которыми уничтожали украинские города и убивали мирных жителей.
Потери России на 21 апреля
- личного состава – около 21 000 военных;
- танков – 829 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 118 единиц;
- артиллерийских систем – 393 единиц;
- РСЗО – 136 единиц;
- средства ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 172 единицы;
- вертолетов – 151 единица;
- автомобильной техники – 1 508 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 единиц;
- специальная техника – 27 единиц;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что окончательная информация о потерях страны-агрессора уточняется. Подсчеты затруднены сложной ситуацией во временно оккупированных городах и активными боевыми действиями.