Несколько бывших близких соратников российского президента Владимира Путина стали исчезать с начала войны в Украине — некоторые даже при невыясненных обстоятельствах.

Об этом говорится в материале Вild.

Так, сначала в самый разгар войны, которую в РФ называют “спецоперацией”, внезапно бесследно исчез министр обороны Путина 66-летний Сергей Шойгу.

Тогда ходили слухи о его здоровье, в том числе о сердечном приступе, причем один из ведущих противников Путина даже предположил, что это случилось не по естественным причинам.

Подогрела слухи и дочь Шойгу, которая публично заявила, что Путин маргинализирует ее отца.

Но теперь, судя по информации ТАСС и РИА, Шойгу появился в публичном пространстве. Например, российский министр обороны прокомментировал поставки Украине оружия из США и некоторых стран НАТО.

Сергей Беседа

Глава печально известной 5-й секретной службы ФСБ Сергей Беседа (68 лет) находится в сталинской тюрьме Лефортово в Москве. В начале апреля его арестовали по делу о растрате и поместили под домашний арест.

По неофициальным же данным, это обвинение традиционно выдвигается в России только тогда, когда кто-то попадает в немилость Путину. Именно так может быть и с Беседой, ведь война в Украине идет вовсе не по плану президента РФ.

Также Путин опасается, что кроты в кругах его секретных служб передали западным службам планы вторжения в Украину. Так, во время расследования были проведены обыски в более чем 20 домах сотрудников спецслужб, подозреваемых в контактах с журналистами.

Роман Гаврилов

Сообщается, что в середине марта Путин арестовал одного из высших военачальников — генерала Романа Гаврилова, заместителя начальника Национальной гвардии России. Задержание официально не подтверждено, а российский телеканал сообщил, что Гаврилова уволили.

По словам журналиста-эксперта Bellingcat Христо Грозева, есть две версии ареста генерала: либо за утечку военной информации, которая привела к гибели людей, либо за “растрату топлива”.

Владислав Сурков

Официально сообщается, что бывший помощник Путина Владислав Сурков находится под домашним арестом в рамках масштабного уголовного расследования, в ходе которого также было арестовано около 150 сотрудников российских спецслужб.

Расследуется предполагаемое хищение 4 млрд фунтов службами безопасности, чтобы попытаться создать сеть агентов разведки под прикрытием в Украине.

Многие считают, что Сурков создал оппозиционные политические партии, которыми на самом деле руководил Кремль. В прошлом году Сурков сказал Financial Times: Людям нужна [пропаганда]. Большинству людей нужно, чтобы их головы были наполнены мыслями.

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По его словам, людей вовсе не обязательно кормить какими-то высокоинтеллектуальными рассуждениями — большинство едят простую пищу.

— Это нормально. Есть высокая кухня, а есть McDonald’s, — сказал Сурков.

Сообщается, что бывший помощник Путина заставил российского президента поверить в то, что Украина не является реальной страной, а еще призвал Россию также аннексировать Беларусь, Эстонию, Латвию и Литву.