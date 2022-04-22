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Факты / Мир / Россия

Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Ентоні Блінкен

Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека, — отметил он.

Так, за резолюцию Приостановления статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств было 25 голосов, против — ноль, восемь воздержались.

Недавно США обнародовали новый пакет санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины. Они направлены на ключевой коммерческий банк, глобальную сеть и на более 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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