Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Так, за резолюцию Приостановления статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств было 25 голосов, против — ноль, восемь воздержались.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR

