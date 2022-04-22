Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека, — отметил он.

Так, за резолюцию Приостановления статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств было 25 голосов, против — ноль, восемь воздержались.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR — OAS (@OAS_official) April 21, 2022

Недавно США обнародовали новый пакет санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины. Они направлены на ключевой коммерческий банк, глобальную сеть и на более 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым.