Поставки российской нефти ключевым потребителям, в том числе ряду европейских стран, в последние недели выросли. И это несмотря на попытки сделать Россию изгоем на мировых энергетических рынках.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Так, компании смешивают российскую нефть с другими видами нефти или нефтепродуктов. А если меньше 50%, то уже не считают ее российской. И что также часто происходит, так это то, что российская нефть отправляется в неизвестном направлении.

США заявляют, что экспортный контроль, введенный Америкой и ее союзниками, сократил импорт высокотехнологичных товаров в Россию более чем наполовину, а это привело к тому, что российские военные с трудом находят запчасти для танков, спутников и ракетных систем.

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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что российские промышленные предприятия также были вынуждены закрыться из-за отсутствия запчастей. Она добавила, что США расширят список продукции, внесенной в черный список, чтобы усилить давление на Москву.

Что касается нефти, то крупные нефтяные компании все еще торгуют российской нефтью. Одни говорят, что они выполняют контракты, которые были подписаны еще до масштабного вторжения РФ в Украину. Но если речь идет только о долгосрочных контрактах, то почему-то стали расти объемы.

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Так, поставки нефти из российских портов в такие страны, как Румыния, Эстония, Греция и Болгария, в апреле увеличились более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта.

Объемы перекачки значительно выросли для Нидерландов, которые являются крупнейшим покупателем российской нефти.

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Цена на российскую нефть ниже мирового эталона — нефти марки Brent. Примерно на 20-30 долларов дешевле.

Кроме того, появляется нечто вроде “серой зоны”, когда российскую нефть смешивают с другими видами сырой нефти или нефтепродуктов. И по мнению некоторых компаний, если меньше 50%, то они уже не считают эту нефть российской.

Скорее всего это делается для того, чтобы избежать репутационного риска. Ведь известно, что прибыль от ее продажи финансирует экономику РФ, которая сейчас ведет полномасштабную войну против Украины.

Также бывает, когда российскую нефть отправляют в неизвестном направлении. Нефть везут на танкере и где-то у берегов определенных стран выгружают на другое судно или несколько малых суден. И это также “затемняет” происхождение нефти. А еще в портах просто указывается пункт назначения.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовят предварительный проект о введении эмбарго на российскую нефть, как это делают США и Великобритания. Но с этим не согласна, например, Германия.

По словам Саймона Джонсона, профессора Массачусетского технологического института, изучающего нефтяную геополитику, и бывшего главного экономиста МВФ, если в отношении танкеров не будут введены санкции, подобную практику перевоза нефти будет трудно искоренить. Будет больше перебросок с корабля на корабль для сокрытия происхождения российской нефти.