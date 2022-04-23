Решение президента России Владимира Путина блокировать, а не атаковать металлургический завод Азовсталь в Мариуполе говорит о том, что он планирует нападения в других регионах Украины.

Об этом 22 апреля сообщили в разведке Великобритании.

— Полный наземный штурм Россией завода, вероятно, повлечет за собой значительные потери российских войск, что еще больше снизит их общую боевую эффективность, — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка считает, что Владимир Путин, вероятно, пытается сдержать сопротивление Украины на сталелитейном заводе, освободив таким образом российские войска для отправки на другие фронты на Донбассе, где он начал новое наступление после того, как ему не удалось захватить Киев. Это также может быть тактикой, чтобы уморить голодом мирных жителей и защитников, или попыткой застать их врасплох, считают британцы.

На протяжении большей части двухмесячной войны российские войска вели разрушительное наступление на Мариуполь, уничтожая квартал за кварталом и нанося удары по таким объектам гражданского населения, как больницы, школы, театры и убежища.

Власти Мариуполя заявляли, что по меньшей мере 21 тыс. гражданских лиц были убиты во время многонедельной осады города на Азове российскими войсками, а новые спутниковые снимки показали наличие множества массовых захоронений недалеко от города.

20 апреля представитель президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах Михаил Подоляк предложил провести переговоры с Россией “без каких-либо условий”, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию войск и гражданских лиц из Мариуполя.

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Помимо Азовстали, Россия утверждает, что полностью контролирует город — который она стремится превратить в жизненно важный сухопутный мост из контролируемого Россией Крыма на Донбасс.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что мирных переговоров может не быть, если российские войска уничтожат защитников Мариуполя.

Фото: Полк Азов