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Факты / Мир / Россия

Путин перешел к стратегии захвата земель вместо мирного договора с Украиной — FT

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Путин перешел к стратегии захвата земель вместо мирного договора с Украиной — FT

Президент РФ Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной, и намерен захватить как можно больше украинской территории.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированных о планах российского президента.

Отмечается, что Путин рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной, но после того, как Россия потерпела поражение во время наступления на севере страны, заявил, что не видит в этом перспективы.

– Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [русскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному, – сообщил источник.

По данным FT, Путин разозлился после того, как Украина потопила крейсер Москва.

– Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. После того, как затонула Москва, Путин был против подписания чего-либо. После Москвы он не выглядит победителем, потому что это было унизительно, – сказал собеседник.

Издание отмечает, что украинские и западные чиновники всегда сомневались в приверженности Путина мирным переговорам, утверждая, что это только способ выиграть время для дальнейшего наступления.

Российский президент, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного на российском телевидении.

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Кроме того, Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским “всеми силами”, поскольку хочет, чтобы все было решено до их личной встречи.

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Источник: Financial Times

Фото: Depositphotos

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