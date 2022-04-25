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Факты / Мир / Россия

РФ пытается достать из затонувшей Москвы секретные документы и оружие — СМИ

Марта Бондаренко редактор ленты
крейсер Москва

Для осмотра и спасения затонувшего корабля — флагмана ЧФ РФ, ракетного крейсера Москва, — руководство России направило специальный спасательный корабль: 110-летнюю Коммуну.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по военно-морским силам.

Коммуну спустили на воду в 1912 году и, возможно, она является одним из старейших действующих боевых кораблей в мире. Двухкорпусный аварийно-спасательный корабль состоял на вооружении Императорского флота России, ВМФ СССР и ВМФ России.

Изначально Коммуну использовали для подъема потерпевших крушение подводных лодок. Позже она стала транспортным судном для небольших спасательных подводных лодок.

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Напомним, что ракетный крейсер Москва затонул 14 апреля после попадания в него двух украинских противокорабельных ракет комплекса Нептун. До сих пор от российской стороны нет официальной информации, сколько членов команды Москвы погибло. Несколько десятков моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Длина корпуса Москва 187 метров, и 110-летней Коммуне вряд ли удастся полностью поднять ракетный крейсер.

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Сообщается, что руководство российского флота, скорее всего, попытается забрать с корабля секретную документацию, оборудование и вооружение.

Напомним, что удар двумя ракетами Нептун привел к детонированию боеприпасов на крейсере, и он в конце концов затонул.

Согласно международным конвенциям, корабль переходит в собственность той страны, в водах которой затонул. Поэтому крейсер теперь можно считать собственностью Украины.

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Источник: Bild

Фото: Depositphotos

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