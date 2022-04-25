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Факты / Мир / Россия

Россия вливала деньги в политиков и бизнес Европы, а теперь дергает за крючки — Чалый

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
путін

Сейчас политики или представители бизнеса поддерживают Россию, ведь государство-агрессор тратило огромные деньги на лоббирование своих интересов в Европе.

Об этом сообщил посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире Радио НВ.

— Сейчас Россия дергает за эти крючки, в том числе и за коррумпированные схемы коррумпированных политиков, которые там сидят на разных ступенях в этих странах. Я сам был свидетелем, какие деньги заходили в аналитические центры Германии, Франции, Испании, Италии, — отметил он.

Дипломат припомнил российское финансирование одного мероприятия в Европе. По его словам, на одно мероприятие — конференцию или форум — они использовали пол миллиона евро.

— Просто для того, чтобы провести какое-то мероприятие. Это огромные деньги. Если посчитать, что у них за эти годы влито в Европу — в отдельные страны, бизнес-группы, в отдельных политиков — речь идет, очевидно, о десятках и сотнях миллиардов евро, — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются “братьями”. В МИД раскритиковали его позицию.

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Источник: Новое время

Фото: Depositphotos

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