Кремль придумал байку о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева. СМИ страны-агрессора сообщают, что ФСБ РФ якобы задержала граждан России – “членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, планировавших “по заданию СБУ” убийство псевдожурналиста.

В сообщениях российских СМИ утверждается, что члены придуманной российскими спецслужбами организации дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева.

Утверждается также, что во время обысков у них изъяли самодельную взрывчатку, коктейли Молотова, пистолеты, гранату РГД-5, патроны, а также “наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику”.

В начале марта видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста и пропагандиста Владимира Соловьева в Европе.

Причина – наложение персональных санкций Евросоюзом на топ-пропагандистов российского телевидения.

Соловьев известен многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики.