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Факты / Мир / Росія

Эвакуация мирных жителей с Азовстали: Путин принял предложение генсека ООН

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Эвакуация мирных жителей с Азовстали: Путин принял предложение генсека ООН

В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин принял предложение генсека организации Антониу Гутерриша.

— В ходе встречи тет-а-тет президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе, — заявили в пресс-службе ООН.

 

 

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