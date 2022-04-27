Эвакуация мирных жителей с Азовстали: Путин принял предложение генсека ООН

В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин принял предложение генсека организации Антониу Гутерриша.
— В ходе встречи тет-а-тет президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе, — заявили в пресс-службе ООН.
В Москве Генерального секретаря ООН принял Президент РФ.
В ходе встречи тет-а-тет Президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. pic.twitter.com/DiCyGm4Pv8
— ООН (@UnitedNationsRU) April 26, 2022
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