Эвакуация мирных жителей с Азовстали: Путин принял предложение генсека ООН

В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин принял предложение генсека организации Антониу Гутерриша.

— В ходе встречи тет-а-тет президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе, — заявили в пресс-службе ООН.

В Москве Генерального секретаря ООН принял Президент РФ.

В ходе встречи тет-а-тет Президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. pic.twitter.com/DiCyGm4Pv8 — ООН (@UnitedNationsRU) April 26, 2022