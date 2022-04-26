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Факты / Мир / Росія

Глава ООН предложил создать группу по гуманитарным вопросам — туда войдет также Украина и РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Глава ООН предложил создать группу по гуманитарным вопросам — туда войдет также Украина и РФ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, объединяющую Россию, Украину и ООН.

Об этом он сообщил во время визита в Россию.

— Находящийся с визитом в Москве глава ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, объединяющую Россию, Украину и ООН, чтобы открыть безопасные и эффективные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки помощи, — заявили в пресс-службе ООН.

О своей инициативе Гутерриш заявил кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

— Нам срочно нужны гуманитарные коридоры – безопасные и эффективные, которые уважались бы всеми. С этой целью я предложил создать Гуманитарную контактную группу, которая объединила бы Российскую Федерацию, Украину и Организацию Объединенных Наций, — заявил глава ООН.

Также он предложил скоординировать работу ООН, Международного комитета Красного Креста и сил Украины и РФ для эвакуации гражданских людей из Мариуполя.

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Он отметил, что речь идет о людях, которые находятся как в городе, так и в Азовстали. По его убеждению, горожане вправе уехать туда, куда они захотят.

Визит Антониу Гутерриша в РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во вторник в Москву. Это его первый визит после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Он сначала встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Примечательно, что его первый визит состоялся именно в Москву. Хотя было бы логичней сначала приехать в Киев и посмотреть, что на самом деле происходит, и в какой именно помощи нуждается Украина.

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Источник: ООН

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