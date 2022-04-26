В российском городе Санкт-Петербург раздался взрыв в девятиэтажном жилом доме, в результате которого вылетели окна на двух этажах.

Как информируют местные СМИ, инцидент произошел 25 апреля на Товарищеском проспекте, 22.

Сообщалось, что взрыв неустановленного устройства произошел около трех часов ночи на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажами девятиэтажки.

По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла на двух верхних этажах дома, погнуло дверь лифта, а обломки повредили припаркованные у здания автомобили.

Из дома эвакуировали в автобусы 66 человек, никто не пострадал. На месте работали экстренные службы.

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Впоследствии появились сообщения, что в доме взорвался фейерверк весом 2-3 кг. Момент инцидента попал на видео. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как после взрыва вылетают обломки окон, стекло и слышны звуки сигнализации.

Местные СМИ распространили информацию, что взрыв произошел возле квартиры 35-летнего мужчины на 8-м этаже. Отмечалось, что перед инцидентом в подъезд зашел неизвестный в балаклаве, что-то положил на лестницу и скрылся, после чего и раздался звук взрыва. Впоследствии российские силовики разыскивали этого человека в балаклаве.

По одной из версий, которую распространяли росСМИ, хозяин квартиры раньше якобы получал угрозы от членов одной из группировок пранкеров, которую он хотел покинуть. Мужчина несколько лет тому назад вроде бы жаловался на постоянные “шутки” пранкеров, вызывавших в его квартиру полицию, МЧС, сотрудников похоронной службы с венком для отца. Также росСМИ пишут о возможных “разборках геймеров”.

В следственном комитете Санкт-Петербурга тоже заявили, что взорвался фейерверк. Там рассказали, что взрыв произошел в ночь на 25 апреля возле квартиры на 8-м этаже в одном из домов на Товарищеском проспекте. Инцидент квалифицирован как “покушение на убийство, совершенное общеопасным способом”.

В следственном комитете уже отчитались о задержании в Москве троих подозреваемых: 16-летних брата с сестрой, а также 27-летней женщины. В сообщении отмечается, что эти лица через интернет вступили в сговор “с неустановленным лицом” и согласились осуществить взрыв за денежное вознаграждение. Затем они приобрели фейерверк, выехали в Санкт-Петербург, где в ночь на 25 апреля подожгли его возле квартиры на 8-м этаже.

Как утверждают росСМИ, за подрыв фейерверка исполнители вроде бы получили 200 тыс. рублей. Выполнение “заказа” они снимали на видео. Теперь российская полиция устанавливает личность “заказчика” взрыва.

Также сообщается, что в 2017 году после взрыва в метро Санкт-Петербурга в этом же доме российские силовики якобы нашли взрывное устройство.

Источник: Фонтанка, Следственный комитет Санкт-Петербурга