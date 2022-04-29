Где встретит приговор президент России Путин: в бункере или зале суда

О том, что Россию и Путина за масштабные военные преступления будут судить – не сомневаются ни мировые лидеры, ни эксперты. Россию, главу Кремля, всех организаторов и исполнителей преступлений может осудить Международный суд ООН, Международный уголовный суд и специальный трибунал.

ПАСЕ уже проголосовала за резолюцию, призывающую срочно создать специальный международный уголовный трибунал. Он должен получить все полномочия по расследованию и привлечению к ответственности в случае доказательства причастности руководства России. А также трибунал сможет выдавать международные ордера на арест главы государства или правительства.

Международные криминалисты уже работают с доказательствами преступлений в Украине. Особенно активизировались эти процессы после того, как мир увидел ужасные кадры из освобожденной Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Украины. Власти убеждены – процесс пошел и будет доведен до финиша.

– Многие страны присоединяются к искам против Российской федерации. ПАСЕ проголосовала за необходимость создания международного специального трибунала и присоединения стран к этому трибуналу. Международный уголовный суд работает, то есть здесь ведется работа по многим направлениям и абсолютно уверен, что при такой консолидации усилий эта работа будет доведена до конца. То есть у стран западного мира нет никаких сомнений, что Путин – военный преступник, конечно, это должно быть доказано в судах. И для этого собираются сейчас доказательства в Буче, Ирпене и во всех освобожденных городах. И понятно, что это дело не только исполнителей, но и отдающих приказ. И главный приказ о проведении так называемой специальной операции несет, безусловно, Путин, – подчеркнул глава делегации в ПА НАТО и народный депутат Украины от Слуги народа Егор Чернев.

Суд над Путиным затянется на годы или десятки лет

Суд над Путиным однозначно состоится, а украинские дипломаты должны к этому стремиться, уверен эксперт Института будущего Илия Куса. Однако следует готовить украинцев, что на скамье подсудимых Путина мы можем и не увидеть.

– Я считаю, что это реально, просто другой вопрос: насколько удастся привлечь к ответственности. Осудить можно всегда. Вопрос: понесут ли люди ответственность? То есть, это растянется на годы, это я сразу скажу, это 100%. Это сложные дела. Международный уголовный суд, как бы нам ни хотелось, должен быть максимально нейтрален, изучить все факты, расследование, собрать самим факты. Их эксперты именно потому сейчас работают с нашей генпрокуратурой в Буче. Я знаю, что у многих украинцев есть мнение, что мы сейчас передадим все доказательства на условной флешке и все будет нормально. Нет, они тщательно к этому подходят. Многие их критикуют за это. Но должна быть процедура легитимная, чтобы все ее признавали. Потому, думаю, это растянется. Если Международный суд ООН брать (это иск против государства), то там продолжительность, если брать практику – от четырех до семи лет. В Международном уголовном суде, особенно если будет создан специальный военный трибунал, как по Югославии был после 90-х, это может быть долго, — рассказал Куса.

Какие примеры трибуналов известны

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Есть примеры в мировой практике, где трибунал вынес решение, однако должного результата так и не имел.

– По Югославии этот трибунал работал почти 20 лет, пока они всех осудили, пока рассмотрели все апелляции. И он считается еще более-менее успешным, потому что там были конкретные военные преступники, их задержали, они сидели. К примеру, если брать трибунал по Судану, по гражданской войне в Судане и геноциду в Дарфуре – там никого не задержали. Президента Судана Омара аль-Башира, как известно, осудили, признали причастным к организации геноцида и издали арест международный, — отметил он.

Но он оставался президентом Судана – поэтому Омар аль-Башир не мог никуда уехать, чтобы не быть задержанным. И поэтому нужно говорить о полной сатисфакции, убежден эксперт.

– Я не считаю, что это для нас какая-то трагедия. Просто не факт, что мы получим это моральное удовольствие от того, что Путин будет сидеть на этой скамейке, как публикуют фото из Нюрнбергского процесса. Все-таки нужно понимать, что тогда ситуация происходила в условиях полного разгрома Японии и нацистской Германии, поэтому здесь такого не будет. Но этим нужно заниматься. Безусловно, потому что это банальный вопрос, что нужно установить справедливость, установить правду. И даже приговор против конкретных людей и даже что мы будем знать конкретных людей, которых признают виновными – это будет хорошо. Пусть они сидят в России, но это нужно. Это важный трек, который нашим дипломатам придется взять на себя, им нужно настраиваться на многие годы. Желательно, чтобы это была постоянная специальная рабочая группа из юристов, дипломатов, с привлечением иностранных экспертов, и чтобы эти люди не менялись при смене власти в Украине даже, — отметил эксперт.

Можно ли увидеть Путина на скамье подсудимых?

Поскольку глава Кремля не выходит и не уезжает никуда, соответственно, и в зале суда, очевидно, он не явится. Это будет возможно только в том случае, если в России сменится власть, и руководить страной станут не бывшие приспешники Путина. Если придут к власти те, кто при нем строил свои карьеры, то на скамье подсудимых его не будет.

– Например, в том же Судане так и произошло. Президента свергли, устранили военные, но так и не выдали. Причина очень прозаична: многие пришедшие к власти военные решили, что если они выдадут его — он выдаст, чем они занимались при его правлении. Я не исключаю, что так же может быть и в России, – рассказал эксперт.

Если же Украина будет настаивать на том, чтобы суд признал преступления в Украине геноцидом, то это будет отдельное дело, которое будет длительным во времени. Но несмотря ни на что бороться за справедливость нужно, сколько бы лет и усилий это не отняло.