Вот до чего довели нас Путин и Шойгу: оккупанты сравнили свои аптечки с украинскими

Расследователь Bellingcat Христо Грозев показал, как выглядят аптечки украинских военных и оккупантов. На фото видно, что захватчики практически ничего не имеют.

В то же время рядом лежит аптечка украинских защитников, в которой есть все необходимое, чтобы оказать первую помощь в случае ранения.

– Российские наемники выложили это сравнение аптечки российского солдата (вверху) и украинского (внизу). Вот до чего довели нас Путин и Шойгу, жалуется один из комментаторов, — написал Грозев в Twitter.

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier’s first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). “This is what Putin and Shoigu brought us to..”, one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV — Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022

Ранее аналитики Conflict Intelligence Team уже сообщали, что аптечки у российских солдат 1970-х годов. В них есть бинт, обезболивающее, и все.

Это происходит потому, что современная аптечка стоит приличных денег, а советская уже есть на складе, ее не нужно покупать.

Кроме того, украинская армия гораздо лучше успевает спасать раненых. Наши военные имеют современные кровоостанавливающие, у них отработана эвакуация раненых: все-таки украинская армия так или иначе воевала 8 лет.

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Фото: Христо Грозев