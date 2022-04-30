Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Росія

Британский министр обороны: Не удивлюсь, если Путин 9 мая объявит мобилизацию

Илья Нежигай редактор ленты
путін - гітлер

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может объявить о массовой мобилизации населения, чтобы нанести мощный удар по территории Украины.

Такое предположение сделал британский министр обороны Бен Уоллес в комментарии LBC.

По его словам, президент Путин может объявить новую войну “нацистам по всему миру” на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

— Мы видели ряд заявлений Путина о том, что это становится прокси-войной и что “нацисты повсюду”, “не только в Украине, но и в НАТО полно нацистов”. Я думаю, что он будет пытаться отказаться от своей “специальной операции”. Он готовил почву для того, чтобы иметь возможность сказать: “Слушайте, сейчас идет война с нацистами, и мне нужно больше людей”. Мне нужно больше российского пушечного мяса… Я не удивлюсь, что оно может объявить (в то же время у меня нет достоверной информации по этому поводу), эту трагедию, что он объявит войну против “мирового нацизма” и мобилизует российское общество, — сказал Владимир Путин.

Министр подчеркнул, что точных данных об этом у него нет, но Владимир Путин, похоже, планировал сделать такое заявление с учетом его предварительных комментариев.

Бен Уоллес сказал, что путинские командиры привели многих солдат к смерти. 29 апреля, по оценкам Киева, это количество достигает 23 тыс. человек.

Он также подверг критике российское руководство за “жалкие попытки” Кремля скрыть свои потери и добавил, что для России приказ о массовой мобилизации своих резервов будет “признанием неудачи”.

Related video
Читайте
Мобилизация в "ДНР": боевики в день выборов не дадут выехать молодежи

Источник: LBC

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка