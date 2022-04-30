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Факты / Мир / Росія

Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Илья Нежигай редактор ленты
Микола Патрушев

Украинская прокуратура сообщила о подозрении Секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подозрение уведомлено по ч. 3 ст. 110 УК Украины.

По данным следствия, российский чиновник, являющийся представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией “независимости” полностью ими контролируемых псевдообразований ДНР и ЛНР.

Расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

В то же время Офис генпрокурора продолжает привлекать к ответственности российских высокопоставленных чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, разрешение и ведение против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 членов.

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Фото: Кремль

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Источник: Офис генпрокурора

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