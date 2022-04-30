Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Росія

Ослабить технологические ресурсы Путина: США хотят переманить специалистов из РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Ослабить технологические ресурсы Путина: США хотят переманить специалистов из РФ

США хотят переманить лучших российских ученых, специалистов по кибербезопасности, электронике и космосу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, для этого даже планируют отказаться от ряда визовых требований для таких россиян.

По информации СМИ, одно из предложений, которое Белый дом включил в свой дополнительный запрос к Конгрессу, предусматривает отмену правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявку на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. Это касается граждан России, получивших степень магистра или доктора в области науки, техники или математики в США или за границей.

По словам спикера Совета национальной безопасности, таким образом хотят ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

Читайте: США дадут $10 млн за информацию об особо опасных хакерах из РФ

Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США российским специалистам в области электроники, космических технологий, кибербезопасности, ядерной инженерии, искусственного интеллекта, ракетных технологий.

Related video

Ранее Интерфакс представил отчет со ссылкой на оценку Российской ассоциации электронных коммуникаций, в которой говорится, что количество специалистов по IT, которые могли попытаться выехать из России в апреле, достигло 70 000-100 000.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка