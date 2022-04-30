Ослабить технологические ресурсы Путина: США хотят переманить специалистов из РФ

США хотят переманить лучших российских ученых, специалистов по кибербезопасности, электронике и космосу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, для этого даже планируют отказаться от ряда визовых требований для таких россиян.

По информации СМИ, одно из предложений, которое Белый дом включил в свой дополнительный запрос к Конгрессу, предусматривает отмену правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявку на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. Это касается граждан России, получивших степень магистра или доктора в области науки, техники или математики в США или за границей.

По словам спикера Совета национальной безопасности, таким образом хотят ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

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Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США российским специалистам в области электроники, космических технологий, кибербезопасности, ядерной инженерии, искусственного интеллекта, ракетных технологий.

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Ранее Интерфакс представил отчет со ссылкой на оценку Российской ассоциации электронных коммуникаций, в которой говорится, что количество специалистов по IT, которые могли попытаться выехать из России в апреле, достигло 70 000-100 000.